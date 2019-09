Central Norte no andará a “pata”

El cuervo no quiere pasar desapercibido en el Federal A y ya mostró sus armas en la primera fecha en el empate frente a Gualeguaychú, donde tuvo que recorrer 1.353 kilómetros.

Central Norte es el equipo que más kilómetros deberá a recorrer en el campeonato y las comodidades son esenciales durante los viajes para llegar de la mejor manera.

Justamente, la dirigencia azabache, por intermedio del presidente Héctor De Francesco, firmó contrato con una importante empresa de transporte y utilizará un colectivo ploteado para los viajes y para trasladar al plantel rumbo al Martearena cuando le toque jugar de local.

El cuervo ya demostró que no anda a “pata”, ya que en el primer viaje contó con un micro de último modelo, modo ejecutivo, pero la dirigencia azabache quiere ir más allá.

Para el próximo viaje del cuervo, que será a Formosa, por la tercera fecha para enfrentar a San Martín. La comisión directiva espera que Central ya cuente con el colectivo totalmente ploteado con los colores negro y blanco, más el escudo en grandes dimensiones y la leyenda “El Más Grande de Salta”.

“El tema del ploteo es para afianzar la relación comercial con la empresa con la que vamos a viajar todo el campeonato. Central va a ser el equipo que va a representar a la provincia en el torneo y veíamos como necesaria la imagen de la institución y que esto se vea reflejado cuando lleguemos a los estadios, tanto acá como en las otras provincias”, sostuvo Matías Aramayo, vicepresidente segundo de Central Norte y también encargado del ploteo del colectivo.

“Se buscó y se hizo un esfuerzo dentro de la institución para realizar el ploteo y así todos sentirnos orgullosos del club. Recorriendo las rutas del país, en los más de treinta mil kilómetros por recorrer que estén presentes los colores en todo el viaje. Vamos a ir creciendo con estos pequeños detalles, que si bien resultan detalles son esfuerzos importantes que realiza la institución”, sostuvo Aramayo.

Por otro lado, con respecto a la nueva camiseta, por ahora no estrenará modelo frente a Sarmiento de Chaco, la idea es hacer una presentación formal con la marca que viste al azabache la próxima semana y debutar con la nueva indumentaria en el encuentro frente a San Martín de Formosa. En principio sería una camiseta totalmente negra.

​​​​​​​​​​​​​​

La campaña de socios

En la secretaría del club continúan con la campaña de socios y muchos llegaron en estos días para asociarse o ponerse al día con las cuotas.

El horario de atención en el club es de lunes a viernes de 11 a 18, y aquellos que vayan a hacerse socio por primera vez deben llevar la fotocopia del DNI (primera y segunda hoja) y $250 para la primera cuota.

Cabe destacar que la venta de entradas para los socios arrancará el sábado en la secretaría del club, a un precio único de $200, mientras que para los hinchas será el domingo en las boleterías del estadio Dr. Luis Güemes y en el estadio Martearena. Los precios serán los siguientes: populares $300, preferenciales $400, plateas $ 500 y damas, jubilados y menores $150.