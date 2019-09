El municipio y varios ediles rechazan el proyecto hotelero en Tres Cerritos

El Secretario de Obras Públicas municipal comentó que el emprendimiento “está totalmente paralizado porque no tiene las aprobaciones pertinentes”. En el Concejo, varios ediles se mostraron en contra del desarrollo.

El proyecto del Complejo Turístico Tres Cerritos, en la zona donde se encuentra la Virgen del Cerro, volvió a sufrir un duro revés. Esta vez el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Wanny Caramella, informó que el emprendimiento "está totalmente paralizado porque no tiene las aprobaciones pertinentes". El funcionario dijo que la documentación técnica que presentaron aún no tiene el visto bueno. "Ni sabemos si el Concejo Deliberante irá a darle alguna excepción", agregó.

Wanny Caramella afirmó que las cuatro hectáreas donde se planea construir el complejo turístico no están habilitadas, y que el lugar no es una zona apta para esta actividad. "Es una zona que está bloqueada como parque natural y desde el Ejecutivo municipal no se va a dar ninguna autorización", expresó ante los medios.

Pese a la fuerte postura que adoptó el municipio capitalino, el Concejo Deliberante podría aprobar el megaproyecto hotelero por medio de una ordenanza, ya que es considerado un proyecto especial.

"El área protegida tiene un tratamiento particular y las áreas especiales son aquellas que no tienen indicadores de construcción, entonces para poder construirse tiene que brindarle índices urbanísticos. La presentación que hace esta gente es que se trata de un complejo turístico", expresó Socorro Villamayor en diálogo con El Tribuno.

El edil Alberto Castillo explicó que los proyectos especiales terminan en el Concejo Deliberante, pero aclaró que este complejo de Tres Cerritos, para aprobarse tiene que estar de acuerdo a la normativa vigente. "Estamos hablando del código de edificación, código de planeamiento, medio ambiente, recursos hídricos y, por supuesto, si cumple todas las normativas para ese tipo de construcción", agregó.

Ayer, en la sesión del Concejo Deliberante varios ediles se manifestaron en contra del proyecto y pidieron que sea analizado en detalle. Un concejal pidió que la incitativa retorne al Ejecutivo municipal y que vuelva al Concejo cuando tenga todos los dictámenes correspondientes aprobados.

En la etapa de manifestaciones varios concejales cuestionaron la iniciativa. Expresaron que no cuenta con las aprobaciones necesarias, certificado de no inundabilidad o certificado de la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano Ambiental (CoMDUA) y que se trataría de una reserva natural. Además plantearon que excede la cota del nivel de altura que se permite a las construcciones.

En la sesión de ayer los ediles también se enteraron de que Aguas del Norte les informó que deberían tener una nueva red de abastecimiento de agua.

Los concejales capitalinos, que tienen la responsabilidad de informarse y decidir si el complejo turístico puede llevarse adelante, son cautos por el momento, ya que existe un condicionamiento más que importante. Esa zona está protegida por el ordenamiento territorial de bosques nativos, ya que está pintada de amarillo.

Jacqueline Cobo, en diálogo con El Tribuno se refirió a este tema y afirmó que hay un planteo que tiene que ver con la aplicación o no de la ley de ordenamiento territorial de bosques a la zona.

"Para evacuar esa duda es que vamos a tener una reunión con Ambiente de la Provincia, para tener mayor claridad sobre ese punto. Si esa zona está pintada de color amarillo nosotros tenemos que prestar atención al hecho de que en el color amarillo hay cosas que se pueden hacer y cosas que no, y un proyecto de esta envergadura no sería recomendable con esa clasificación. Entonces, tenemos que esperar el informe que haga Ambiente de la Provincia, que es la autoridad de aplicación", afirmó.

El edil Alberto Castillo comentó que el jueves de la semana que viene, desde el Concejo Deliberante citarán al Secretario de Medio Ambiente de la Provincia, José Cornejo Coll, para que explique esta situación.

"Queremos que nos deje en claro si es competencia de la provincia, si se aplica la ley de bosque provincial o alguna norma nacional o por estar dentro del perímetro del área municipal ya no le compete, entonces solamente Medio Ambiente de la Municipalidad es la única encargada de expedir el certificado", expresó el concejal Alberto Castillo.

Jacqueline Cobo también pidió tener en cuenta a los vecinos de la zona, que son quienes conocen la realidad del lugar. "Como concejales tenemos que escuchar a los vecinos de la zona, que son los que conocen las problemáticas que tienen todos los días. Para la reunión del jueves se propuso que se invite a algunos vecinos y hagan llegar su opinión", destacó.

Socorro Villamayor expresó que el avance del expediente es lento al ser un área especial, ya que tiene más exigencias que cualquier otro lugar. "Si bien llevan dos años, no hay un avance concreto en cuanto a las distintas instancias dentro de las distintas oficinas del ejecutivo", destacó la edil.

Datos del proyecto en Tres Cerritos

El emprendimiento Hotel Tres Cerritos Village apunta a desarrollar un moderno complejo bajo el formato de usos mixtos (residencial y hotelero), gerenciado por una cadena hotelera internacional. Tendrá en total más de 100 unidades habitacionales entre dúplex, habitaciones y apart, emplazadas dentro de un predio de 4 hectáreas, al pie del denominado Cerro de la Virgen.

Contará con todos los servicios y “amenities” de calidad que brindan las cadenas hoteleras de primera línea, como piscinas, restaurante y gimnasio, entre otros.