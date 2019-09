Tinelli: "El gran problema del Gobierno fue que se alejó de la gente"

El conductor televisivo Marcelo Tinelli dió una entrevista al programa "Animales Sueltos", que conduce Alejandro Fantino, en el que realizó un extenso análisis de la coyuntura política actual y sus principales actores. Criticó al Gobierno por "haberse alejado de la gente", destacó la figura del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández -"está tres pasos adelante en muchas cosas"- y se definió como alguien "de raíces peronistas".

Además, hizo un repaso de su relación con Néstor y Cristina Kirchner durante sus respectivas gestiones, criticó al ex presidente Fernando De la Rúa y negó que las parodias de su figura realizadas en su programa influyeran en su caída.

A la hora de describir la situación actual del Gobierno, Tinelli indicó que el creyó que "podía ser diferente, más cercano a la gente" e identificó en el "haberse alejado" de ella un factor determinante en su derrota en las PASO del 11 de agosto .

"La gente se lo cobró. Desconozco si se pueden recuperar, pero lo veo difícil. Creo que se fueron encerrando cada vez más en una situación de pensar que las cosas debían hacerse de determinada manera. Hubo muchos asesores y pocos políticos", expresó. En otro pasaje de la entrevista, indicó que durante su gestión la ex presidente Cristina Kirchner "se empezó a alejar de la gente también, y no podés dejar que eso te pase".

No obstante, aclaró que "Cambiemos tiene un ala alrededor de Macri que es muy rescatable (destacó a Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio y Emilio Monzó) pero se fueron quedando más relegados". "Vos tenés que mirar a la gente, no a la pantalla a ver que te dicen los números. La sensibilidad no te la da una obra, sino el estar cerca de la gente y las dificultades que pueden estar pasando", agregó. Sobre su relación personal con Macri dijo que "construimos una relación cercana y hablamos bastante al día de hoy".

Al referirse al Frente de Todos, aseguró tener una buena relación con varios de sus referentes, entre los que mencionó a Eduardo "Wado" De Pedro y Sergio Massa, además del candidato a presidente del partido, Alberto Fernández.

"Hemos tenido idas y vueltas pero tengo una buena relación. Lo aprecio mucho. Me parece una persona sumamente valorable e inteligente, está tres pasos adelante en muchas cosas" , expresó sobre Fernández.

La relación con el peronismo

Tinelli aseguró que le es "difícil no tener una buena relación con el peronismo" porque tiene "raíces peronistas". Para fundamentar su definición, contó que su padre era peronista y dijo que su filosofía política consiste en "empezar a mirar de abajo para arriba y no en el efecto derrame de una Argentina para 10 o 15 empresas". "Creo que el efecto derrame no sucede nunca en Argentina", elaboró.

El conductor remarcó que no tiene relación con la ex presidente Cristina Kirchner, pero la describió como "una gran líder política" y destacó la elección de Fernández para ocupar el primer lugar de la fórmula que también integra.

En esa línea, se refirió a una frase que había pronunciado en marzo de este año, cuando dijo que "Macri y Cristina son dos caras de una misma moneda y tienen el boleto picado" (es decir, que no puede volver a utilizarse): "Sentía que contribuía muhco a la grieta. Y del otro estaba Macri, que era la imagen de la grieta también. Sentía que si daban un paso al costado y dejaban su lugar a otros líderes podían contribuir a que se abrieran otras posibilidades".

Fuente: Infobae