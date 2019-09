Un arco herrumbrado de fútbol casi causa una tragedia

Un obsoleto arco de hierro cayó pesadamente sobre la humanidad de la pequeña Melisa Liendro, de 5 años. Nadie se percató de la inestabilidad de esta estructura.

Ocurrió en un predio de la zona norte utilizado por los equipos de la Liga Rural de Fútbol de Rosario de Lerma. Los padres de la niña corrieron a socorrerla porque su cuerpecito había quedado abajo del arco. Los golpes en la cabeza le originaron traumatismos y heridas expuestas a la niñita.

La pequeña Melisa Liendro, internada.

Ángel Domingo Liendro, su papá, inmediatamente la traslado al hospital Joaquín Corbalán de esta ciudad, donde luego de una minuciosa revisión fue derivada de urgencia al Hospital Materno Infantil de Salta capital. La rápida reacción del padre al auxiliarla y la atención en ambos nosocomios fueron vitales para salvar a Melina.

Fue el martes en la tarde. Cómo toda familia, los Liendro salieron a buscar un momento de esparcimiento con sus hijos. El predio donde fueron es abierto a todo público, es un enorme descampado donde Melisa jugaba con un grupo de chicos cuando el arco de caño cayó sobre su cabecita.

“No puedo entender cómo pueden haber espacios públicos si ningún tipo de seguridad para los niños. Los padres estaban allí, pero ese arco estaba sobrepuesto. El o los responsables casi provocan un desgracia con mi Melisa”, cuenta Claudia Freytes abuela de la criatura.

La pequeña Melisa tuvo una atención primordial de los galenos del centro de salud capitalino. Las escoriaciones le originaron heridas menores en el rostro, y la fractura en el cráneo no comprometió, por fortuna, ninguna parte del cerebro. “Fue un milagro”, cuenta sobre el diagnóstico la abuela.

Pero todavía no están seguros si estas lesiones le ocasionarán algún tipo de secuela a la niñita de 5 años. Recién fue dada de alta y ahora deberá seguir un tratamiento para su recuperación. El susto y las lesiones la dejaron atemorizada.

Su papá, y su mamá Ana llevaron a sus otros dos hijos, de 7 y 2 años, pero no se apartaron en ningún momento de su hija mientras estuvo internada desde el martes en el Materno Infantil.

“Ángel y mi hija son trabajadores independientes. Tienen un emprendimiento de sonido y reciclan vidrio para artesanías. Los clubes deben tener más control con este tipo de estructuras. Incluso en el barrio debería haber un desfibrilador y un botiquín para las emergencias, para eso deben estar organizados los centros vecinales. No reclamo por mi nietita, pido sentido común para todo aquel que lo necesite en emergencia” puntualizó Freytes.

Los padres, preocupados por la salud de su hija, olvidaron asentar la denuncia en la policía por el accidente. El predio en la zona de Ecosol aún tiene esos arcos, mal afianzados en la tierra y con una peligrosa precariedad hasta para un adulto.

Los pequeños se amontonan a jugar en esa cancha de fútbol sin saber quién instaló de manera provisoria estos arcos de caños estructurales. Son pesados y sus bases están herrumbradas.