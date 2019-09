Estudiantes saludó a Maradona por su llegada a su clásico rival

Estudiantes de La Plata saludó a Diego Maradona por ser el nuevo entrenador de su clásico adversario, Gimnasia y Esgrima, y pidió vivirlo como una "rivalidad circunstancial sin enemistades".

"Celebramos tu vuelta al fútbol argentino. Vivamos esta rivalidad circunstancial sin enemistades. Nosotros te sentimos parte de nuestra escuela", escribió el club platense en su cuenta de Twitter, en la que se lo ve a Maradona con la camiseta del seleccionado argentino y acompañado de entrenador pincharrata Carlos Bilardo, con quien ganó el Mundial de México 1986.

⚽🔟 Celebramos tu vuelta al fútbol argentino. Vivamos esta rivalidad circunstancial sin enemistades. Nosotros te sentimos parte de nuestra escuela 👏👏 pic.twitter.com/iSZFpurK6p — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) September 6, 2019

El mensaje de Estudiantes se dio un día después del anuncio de Maradona como director técnico del lobo.

El excapitán de la Selección chicaneó el pasado miércoles al presidente del clásico rival, Juan Sebastián Verón, a quien dirigió en el Mundial de Sudáfrica 2010.

"La yunta de enfrente me tiró bastante de los huevos (sic) y eso no se lo perdono a nadie", apuntó Diego en un video subido a la red social Instagram.

De hecho, Matías Morla, abogado y amigo de Maradona, citó el tuit y agregó: "Qué pena que Verón no piense lo mismo", en respuesta a la bienvenida de Estudiantes.

La llegada de Maradona al banco de Gimnasia también fue festejada por otros clubes, como Boca Juniors, del que es hincha, que posteó: "¡Bienvenido al fútbol argentino, Diego! Un orgullo verte otra vez. Suerte y muchos éxitos con Gimnasia. Te esperamos en casa en la 23ra. fecha de la Superliga".

Hasta el momento, no saludaron River Plate, San Lorenzo de Almagro, Rosario Central, Vélez Sarsfield, Central Córdoba de Santiago del Estero y Godoy Cruz de Mendoza.

¡Bienvenido al fútbol argentino, Diego! Un orgullo verte otra vez. Suerte y muchos éxitos con Gimnasia. Te esperamos en casa en la 23ra fecha de la Superliga 😍 — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) September 5, 2019

No importa la camiseta. Siempre será recibido de la mejor manera por el Pueblo Rojo.



Qué lindo tenerte en el fútbol argentino, Diego. Te esperamos en el lugar más lindo del mundo. Vos lo conocés bien 😍#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/K7VnFbY5JK — C. A. Independiente (@Independiente) September 5, 2019