“Se titularizarán más de 2.400 docentes en primaria”

Cuándo comienzan las titularizaciones y cómo será la modalidad para poder titularizar es una de las grandes preocupaciones que tienen miles de docentes salteños por estas horas. Para disipar algunas dudas y contar cómo está siendo un poco este proceso, la secretaria de Gestión Educativa de la Provincia, Sandra Píccolo, conversó con El Tribuno.

Dijo que todavía están en la instancia previa, tratando de consensuar un proyecto con las partes interesadas, pero que cree que una vez que este tome forma va a avanzar. Hasta fin de año, esperan dejar la gestión con la mayor cantidad de titularizaciones concretadas. Dio datos de primaria, que es el sector más complicado, no mencionó cuántas horas cátedras estiman titularizar, pero aseguró que sí se van a hacer.

¿Cuándo van a empezar las titularizaciones?

Todavía no sabemos, estamos trabajando en un anteproyecto en relación a los diferentes niveles, que todavía estamos consensuando con los gremios, y los colegios de psicólogos y psicopedagogos para poder sacar uno final. También me reuní con los docentes autoconvocados.

Entiendo que un gremio ya rechazó el anteproyecto...

Lo que rechazó un gremio no es el anteproyecto porque estaba de acuerdo en muchas cosas sino que quieren que se titularice por cuadros, que está bien, lo vamos a hacer, todos los gremios están solicitando una titularización por cuadros de Junta (Calificadora).

¿Es un hecho entonces que se va a titularizar por cuadro de orden y méritos?

Creo que va a ser así. Nos reunimos el lunes (pasado) con los gremios, le entregamos nuevamente los proyectos y nos deben acercar todos sus aportes hasta el viernes (por ayer) para poder avanzar. Una vez que ya esté puede salir por decreto o resolución.

¿Cuál es la propuesta de titularización del Ministerio de Educación de Salta?

Proponíamos la titularización en el lugar donde estaban trabajando los docentes según los cargos vacantes, en el caso de los maestros especiales de primaria tres años de antigüedad, cinco para título habilitante, siete para supletorio y nueve años para los idóneos. Se incorporaron a los asistentes escolares y algunos requerimientos que nos hicieron los diferentes gremios, por ejemplo el RTI (son los encargados de gabinetes) que nos solicitan los agreguemos en las escuelas especiales de primaria. Nosotros habíamos puesto seis meses de desempeño efectivo en 2019 pero ellos nos piden que sean cuatro meses y por cuadro (de orden y méritos) así podrán tener la posibilidad todos los docentes.

¿Los docentes con sumarios pueden titularizar?

Hay varios ítems. Quienes estén en proceso sumarial hasta que no se resuelva no podrán ser titularizados. Nosotros pusimos un año desde iniciado el proceso de titularización, si en un año no se resuelve determinada situación la titularización cae. Un gremio no está de acuerdo con el plazo porque sostiene que excede al docente (en el sentido de que el departamento de Jurídico se expida o no en este tiempo).

Docentes de artística sostienen que las capacitaciones a idóneos son una maniobra para habilitar títulos truchos y titularizar...

Me reuní el lunes con los centros de estudiantes de las escuelas de Arte por una inquietud de ellos. Les mostré la resolución 199 de Planeamiento Educativo que es una capacitación para idóneos y en su artículo 2 dice que esto es solo capacitación.

No les da continuidad, no los titulariza ni les da un título. Es una capacitación como la que tienen todos los docentes. Se hizo por un pedido de la Dirección de Primaria y nivel Inicial, tampoco son tantos, son 122. Muchos están en servicio en lugares donde un docente titulado no quiere ir porque deben hacer un circuito de dos o tres escuelas.

Hay docentes que dicen todo lo contrario, aseguran que ellos no se enteran de esos cargos...

No es así. Hay cuadros: 1, 2 y 3, de localidad, municipio y departamento. Yo estuve en las designaciones masivas donde hubo docentes titulados que no aceptaron irse a la ruralidad, al interior profundo como Los Toldos, Iruya o Santa Victoria.

Cuando esos cuadros se agotaron y tuvimos que sacar cuadros abiertos en marzo se presentaron 57 docentes titulados y unos 600 idóneos y se fue llamando a esos titulados y muchos de ellos no aceptaron porque eran de acá, de la Capital. Entonces, sería bueno que esos docentes que dicen eso se acerquen y nos digan qué fue lo que sucedió porque un docente titulado desplaza a un idóneo, lo dice la normativa, cualquier docente con título desplaza al idóneo.

Qué pasó con las denuncias por títulos o certificaciones truchas que algunos sostienen que son miles...

En este momento tenemos trabajando en primaria 1.124 docentes de Arte, de los cuales tenemos titulados y 122 idóneos, ¿de qué estamos hablando?, ¿de miles? es como raro, ¿no? Sin dudas hay todo un movimiento que no sabe o no se ha informado de la realidad. Ante cualquier acción de denuncia el Ministerio actúa. Inmediatamente las personas que se reconoció tienen certificaciones truchas (la ministra Analía Berruezo había reconocido nueve casos) se los baja, se los saca de los cuadros abiertos y si estaba trabajando se lo deja fuera del cargo.

En el caso de los sumariados, se lo saca del lugar y se lo pone en otro no frente a alumnos hasta que salga el proceso. Se investiga porque nadie es culpable hasta que se verifique que es culpable.

¿Se estima cuántos docentes se podrán titularizar?

Los docentes en condiciones de titularizar son más de 2.400 en cargos en primaria. Con los otros niveles no es tan complejo, se viene haciendo porque por un lado se titularizan cargos y por el otro horas cátedras en secundarias, técnicas, secundarias para adultos. En el nivel superior, como se sabe, no se titulariza porque no es educación obligatoria.