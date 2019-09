La víctima de Gallardo fue invitado por los policías al furgón fatal

En la mañana de ayer y hasta las 16 el hombre que aseguró que una banda de jóvenes lo atacó y lo despojó de sus pertenencias minutos antes de la detención de Cristian Ezequiel Gallardo dio precisiones acerca de los hechos que vinculan a cuatro policías con el delito de homicidio, para la fiscalía culposo, para la querella doloso y rayano en la tortura.

Con la copia de lo expresado por el ahora testigo, la madre de Gallardo dijo algo contrariada que el hombre de 23 años (testigo) recordó con plenitud algunos detalles más que llamativos y olvidó selectivamente otros que están casi probados. Dijo la mujer: "Recuerda por ejemplo las calles por donde el furgón se dirigió, pese a que tiene ventanas pequeñas, pero no recuerda el rostro de los policías que estuvieron junto a él".

"Recuerda los alaridos del detenido, pero asegura que gritaba sin ninguna razón ya que no vio que nadie que lo golpeara", dijo. Agregó haber presenciado "la totalidad del incidente y asegura haber estado dentro del furgón donde supuestamente fue castigado el reo, cosa que es inadmisible en un procedimiento policial e incluso afirmó que uno de los policías se metió su celular (secuestro) en el bolsillo. Además, contó con lujos de detalles cómo Gallardo hiere a un policía. Pero asegura además que después de hacer la denuncia a los minutos lo llaman para decirle que faltaban "detalles" en la denuncia que hizo. Al volver le hicieron una ampliación de su denuncia, pero a esa hora el joven Gallardo ya estaba muerto. Así que el denunciante fue al lugar donde se hallaban los que compartieron el furgón, las supuestas torturas, el abandono de persona, a ampliar una declaración por robo, cuando el supuesto ladrón se hallaba muerto y la policía lo sabía, y sabía además que la causa por robo estaba extinguida. Era un sobreseimiento por muerte".

"Qué detalles faltaban, me pregunto. Ahí la complicidad del declarante está probada", dijo la amargada madre.

Para ampliar este punto, el abogado Rodrigo Escovar dijo: "Llamativamente el hasta ayer testigo solicitó que se desdoble la causa, es decir, el robo por un lado el homicidio por el otro, de esa manera recuperar el celular supuestamente robado. Ese celular puede hablar, puede determinar por dónde anduvo en esos minutos, si fue plantado a posteriori y si realmente estuvo en poder de la víctima de las torturas. No es dable que las causas se separen, al contrario, existe una clara vinculación entre el testigo y la policía". El letrado dijo que el sujeto "recuerda frases como "no, doncito, no doncito, yo no era'. Otras como "ayudame mamá, ayudame', pero no sabe que decían las mujeres de la casa por ejemplo cuando ingresó la policía. Sí recuerda que Gallardo tenía problemas para respirar en la comisaría. Que lo pusieron boca arriba y que hacía ruido su respiración. Ahí reconoce que le sacaron la coca de la boca pero que jamás lo asistieron". En otra parte el testigo dijo que "golpeó a Gallardo durante el asalto con un cabezazo, y lo dijo a pregunta del defensor policial, todo es llamativo en el testigo" -dijo Escovar- "tan llamativo y preparado que habrá que carearlo, aunque pienso que podría declarar ya como imputado".

El video, otra cosa

La declaración del testigo, que compartió siendo víctima los últimos minutos de Cristian Ezequiel Gallardo, cuando éste se hallaba inmovilizado, no conformó a la querella y dio visos de que el declarante participó de manera activa del procedimiento, algo no permitido por las leyes y protocolos policiales vigentes.

El mismo testigo asegura haber golpeado a Gallardo durante el asalto cuando este estaba en superioridad, pero niega haberlo hecho cuando el detenido estaba tendido boca abajo, esposado, en el mismo furgón donde se hallaba él y parte de los policías sindicados como quienes provocaron la muerte del joven.

En su declaración dice, además, que teme por su seguridad ya que en la mochila que le robaron están los datos de su domicilio.

“La declaración del testigo -según la madre de Gallardo- lo condena”.