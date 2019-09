"Gimnasia necesitaba a alguien de otro planeta", afirmó Troglio

Pedro Troglio, símbolo y ex-DT de Gimnasia de La Plata, se mostró exultante con la llegada de Diego Armando Maradona al equipo platense y aseguró que "Gimnasia necesitaba a alguien de otro planeta".



Desde Honduras, donde está dirigiendo al Club Olimpia Deportivo, Troglio declaró: "El único que podía levantar el ánimo de la gente y de los jugadores era Diego. La gente y el club estaban caídos, con esto volvieron a vivir".



"Tenerlo en un club como Gimnasia es fantástico, lamentablemente uno no está cerca para ir a ver el primer entrenamiento porque va a ser un espectáculo. Ojalá pueda sacar adelante al club y lo pueda dejar en Primera. La gente adora a su club y a Diego, es la combinación perfecta", expresó Trogio, jugador y DT histórico del Lobo (lo dirigió en tres etapas), en una rueda de prensa.



Troglio, de 54 años, subrayó que "Diego transmite algo distinto a una persona normal, en este momento Gimnasia necesitaba a alguien de otro planeta. Era la movida justa, no había alguien que genere todo lo que hizo, me alegra que haya llegado a nuestro club".



"Yo jugué en el club, la gente me quiere y todo pero esto es otra cosa: tenés a Dios en casa. Los que amamos el fútbol y a Maradona, verlo en Gimnasia... Ya mi familia está alborotada para ir el domingo, no les importa si juego yo", concluyó.