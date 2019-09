Central Córdoba eliminó a Villa Mitre y se metió en cuartos

Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó 2 a 1 ayer a Villa Mitre de Bahía Blanca, que juega en el Federal A, y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El encuentro, por octavos de final, se jugó en el estadio Coloso del Ruca Quimey, en la ciudad neuquina de Cutral-Có, y los goles del conjunto santiagueño fueron anotados por Jonathan Herrera y Lisandro Alzugaray; mientras que descontó Héctor González.

Central Córdoba se quedó con una merecida victoria en un partido parejo, pese a las diferencias de categorías, que se definió en la parte final, especialmente tras la apertura del marcador y las expulsiones en Villa Mitre de Formigo y Herrera.

Los santiagueños se pusieron en ventaja luego de una excelente definición de Herrera, tras una buena maniobra colectiva, a los 30 minutos de la parte final. A los 43, Alzugaray marcó el 2 a 0 que parecía definitivo, mientras que a los 45 González marcó el descuento.

En los cuartos de final, Central Córdoba se medirá ante el vencedor del cruce entre Estudiantes LP y el ganador entre Sportivo Estudiantes (SL) y Barracas Central, que aún deben su partido por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Por 16avos. de final, a demás, deben jugar su partido, sin fecha confirmada, Talleres y Banfield.

Por octavos de final, Lanús goleó 4 a 1 a Argentinos. Además, se cruzarán Defensa y Justicia vs. Independiente; Godoy Cruz vs. River; Colón vs. A. Tucumán y Estudiantes (BA) vs. Real Pilar.