Ríos: “Fuimos superiores en todo momento”

Luchó, generó e incomodó siempre a la defensa de Sarmiento de Chaco, solo le faltó el gol y eso que contó con dos chances muy claras pero el travesaño le terminó quitando la posibilidad a Gonzalo Ríos de marcar su segundo tanto con la camiseta azabache.

“Creo que la pelota no quiso entrar, fuimos superior al rival pero este es el camino para pensar en lo que viene”, le comentó el delantero a El Tribuno una vez finalizado el encuentro ante los chaqueños.

El atacante volvió a lamentarse por las dos claras situaciones que tuvo en el encuentro que le hubieran permitido conseguir los tres puntos de local.

“Me voy un poco fastidioso, creo que esas situaciones que tenemos hay que convertirlas porque son las que definen los partidos pero lamentablemente no quiso entrar. El fútbol tiene esa cosas, a ellos los salvó el travesaño y tuvieron solo una sobre el final y por suerte no entró, hubiera sido muy injusto que se lleven ellos el triunfo en una sola jugada”.

Central jugó un buen partido y si bien le costó hacer pie en los primeros minutos, a lo largo del encuentro dejó en claro su supremacía.

“Fuimos superiores en todo momento, el equipo está bien, se los ve bien a todos físicamente, este es el camino para seguir ahora tenemos un partido donde va a ser una cancha muy chica contra un rival muy ‘chivo’ y sabemos que va a ser difícil jugar en esa cancha”, remarcó Ríos con respecto a San Martín de Formosa, próximo rival del cuervo.

Por último, Gonzalo Ríos quien llegó esta temporada como refuerzo y quien ya marcó un gol con la camiseta azabache en Gualeguaychú, fue uno de los jugadores más aplaudidos de la tarde cuando fue sustituido en el complemento por Hugo Bargas.

“Me sentí bien, cómodo, hice el trabajo que me pidió Ezequiel (Medrán), me enfrenté a defensores que iban mucho al choque e iban bastante fuerte a las jugadas. Esto recién comienza, creo que vamos por el buen camino”.

Veinte minutos de Reyes

Fabricio Reyes volvió a tener minutos en el equipo y trató de aportar su granito de arena. Tuvo una chance muy clara sobre el final del encuentro con un cabezazo de pique al césped que la terminó sacando un defensor chaqueño casi sobre la línea. De a poco Reyes va recuperando su físico y demostró, una vez más, ser el “mimado” por el hincha,