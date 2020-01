Mascherano y Maradona atraen en La Plata

Estudiantes y Gimnasia y Esgrima La Plata volverán hoy a los entrenamientos cuando den inicio a la pretemporada 2020, uno con la figura de Javier Mascherano, en su regreso al fútbol argentino, y el otro con la continuidad de Diego Maradona en el banco.

El pincha arrancará su trabajo en el Country de City Bell, pero además de Mascherano tendrá como nuevos refuerzos al uruguayo Martín Cauteruccio, proveniente del Cruz Azul de México, y al mediocampista Lucas “Tití” Rodríguez, tras su paso por la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Sin embargo, el nombre de Mascherano, quien ya fue presentado oficialmente hace algunas semanas, es el más relevante del plantel que conduce Gabriel Milito.

El Jefecito vuelve al fútbol argentino luego de 14 años, tras su paso por Corinthians de Brasil, West Ham de Inglaterra, Liverpool de Inglaterra, Barcelona de España y Hebei Fortune de China.

La idea de Mascherano es poder estar en el debut de Estudiantes en el reinicio de la Superliga, el próximo 25 de este mes, ante San Lorenzo, por la fecha 17.

Por otro lado, la mejor noticia para Gimnasia y Esgrima, de cara al 2020, es que Diego Maradona sigue siendo el entrenador, y con el objetivo de mantener la categoría, el lobo arrancará hoy la pretemporada en el predio de Estancia Chica.

El equipo “men sana” está en el último puesto en la tabla de promedios con 1,029 puntos y debe superar a tres equipos en las 18 fechas que le restan a la temporada (siete de la Superliga en curso y once de la fase regular de la Copa de la Superliga).

Maradona, secundado por Sebastián Méndez, ya tiene dos refuerzos: el mediocampista colombiano Harrinson Mancilla, ex Cúcuta Deportivo, y el enganche salteño Matías Pérez García (ex-Tigre).

Y, además, podría sumar otro futbolista colombiano, el delantero Jonathan Agudelo, quien también pasó por Cúcuta, aunque el sueño de Maradona es poder sumar a otro atacante de jerarquía, que podrían ser el uruguayo Santiago “Morro” García, de Godoy Cruz de Mendoza, o Luis “la Pulga” Rodríguez, que no continuará en Colón.

Gimnasia tendrá una dura pelea con otros tres equipos para evitar perder la categoría: Patronato de Paraná (1,058), Aldosivi de Mar del Plata (1,097) y Central Córdoba, de Santiago del Estero (1,125).

Además de Gimnasia y Estudiantes, Atlético Tucumán y Aldosivi de Mar del Plata completarán la grilla de equipos que le pondrán fin a sus vacaciones hoy con el inicio de la pretemporada para encarar el año nuevo con distintos desafíos.