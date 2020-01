Dura advertencia del titular de ATE a las autoridades

El secretario general de ATE San Martín, Fermín Hoyos, lanzó una dura advertencia a la administración de Mario Mimessi luego de que trabajadores de planta permanente, contratados y eventuales le pidieran una reunión para expresar su temor por el futuro laboral y luego que diferentes secretarios y directores sacaran a esos trabajadores de los lugares en los que se venían desempeñando.

Hoyos en diálogo con El Tribuno precisó que "como se lo dije al intendente Mario Mimessi, cuando en forma personal me lo pidió apenas ganó las elecciones, nosotros, como organización gremial, vamos a acompañar la gestión como lo hicimos con todas las administraciones municipales que pasaron por Tartagal".

"Pero que no se metan con los trabajadores y mucho menos a faltarles el respeto ni tenerlos horas parados en la oficina de Personal a ver a dónde los mandan, simplemente porque se les ocurrió correrlos de donde estaban trabajando. A un empleado de planta permanente que tiene 23 años de servicio y que está en silla de ruedas lo tuvieron horas esperando a ver qué jefe lo quería tener en su oficina, algo que no tiene ninguna lógica", sentenció.

Hoyos, en ese sentido, explicó que "la directora de Deportes, el primer día que llegó, entró a la oficina y les dijo a los trabajadores que a los que ella no elija se tenían que ir a la mierda. El cuñado del secretario de la producción, Dante Galeano, quiso hacer lo mismo con un trabajador eventual que se desempeña hace 14 años en el vivero, pero este hombre le paró la chata cuando este acomodado quiso levantarle la voz".

"Otra que les dijo a los eventuales que le desocupen la silla fue la secretaria de Desarrollo Humano, Margarita Rauch. Y la concejala Victoria Bonillo ordenó que todos los empleados del Concejo se fueran, usando una facultad que no tiene. Es es lo que, como representantes de los trabajadores, no vamos a permitir jamás: las faltas de respeto y que se manejen con esa soberbia", agregó el dirigente sanmartiniano.

El delegado de ATE San Martín recordó, por otra parte, que "cuando los trabajadores me pidieron hacer la primera reunión fui a verlo al secretario de Gobierno, Santiago Vargas. Me tuvo parado una hora y me fui porque tenía otras cosas que hacer; yo no puedo estar esperando a que se le de la gana atenderme".

"Cuando supo que la reunión ya estaba organizada recién se hizo un tiempito y me llamó por teléfono. Esta gente no sabe que si bien tienen facultades para cambiar de sector al personal, deben hacerlo mediante una resolución. No se trata de decirles a los trabajadores que se vayan de esa oficina", dijo a modo de advertencia.

Y agregó que: "Yo no sé si se manejan por ignorancia o por soberbia, pero lo cierto es que como organización gremial lo que exigimos es que sean respetuosos con el trabajador, sean hombre o mujer; que los designen donde ellos creen que son más necesarios, porque si dicen todo lo que quieran van a escuchar lo que no quieren y sean o no afiliados al gremio de ATE, así se trate de planilleros, los voy a defender a los trabajadores de estos abusos y de todo tipo de persecusión".

Hoyos explicó por último que "supuestamente, al mediodía de ayer ya iban a estar todos los trabajadores que fueron sacados de sus puestos de trabajo, que son alrededor de 50, designados en nuevas oficinas o dependencias municipales. Todos serían reubicados. Si ellos quieren nuestro acompañamiento, como el intendente Mimessi me pidió, lo van a tener, pero el límite es la falta de respeto y el destrato con los trabajadores".