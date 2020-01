La primera alegría del Delmi fue “infernal”

Salta de alegría y no es para menos. En su primer compromiso del año, Salta Basket no defraudó y consiguió un enorme triunfo como local por 104 a 86 frente a Independiente de Santiago del Estero.

Los infernales ganaron todos los cuartos y superaron técnica y físicamente al elenco santiagueño, que no le encontró nunca la vuelta al equipo de Esteban Gatti.

Los primeros puntos de Salta Basket en este 2020 fueron del norteamericano Tyron O’Garro con un doble apenas inició el encuentro. En cuatro minutos de juego y tras un triple de Franco Bazani, los infernales sacaron una ventaja de once puntos en ese primer cuarto y eso hizo que el equipo visitante pida tiempo muerto. En la reanudación, lejos de bajar la intensidad, Salta Basket fue por más y con Mateo Bolívar como goleador en esa primera etapa el equipo conducido por Esteban Gatti sacó más diferencia, pero en los últimos minutos los santiagueños descontaron y Salta Basket se terminó quedando con ese parcial 27 a 22.

En el segundo cuarto, fue “palo y palo”. Los infernales convertían y los santiagueños respondían, fue un cuarto más parejo y con mucho roce, pero finalmente Salta Basket logró estirar un poco más la ventaja y ganar por 25 a 23.

Tras el entretiempo Independiente tomó la iniciativa pero le duró muy poco, ya que Mateo Bolívar, el goleador del partido con treinta puntos, se puso el equipo al hombro y le permitió a los infernales seguir arriba en el marcador y seguir sumando puntos de ventaja en el tablero para cerrar ese tercer cuarto por 23 a 19.

En el último cuarto el buen planteo táctico de Esteban Gatti hizo que Salta Basket mantuviera una sólida defensa y fuera efectivo a la hora de atacar el aro rival, sobre todo con tiros efectivos desde la línea de tres, para que la diferencia en el tramo final sea aún mayor. El goleo fue muy bueno para el equipo salteño, que superó la barrera de los cien puntos por primera vez en el campeonato para cerrar el triunfo frente a Independiente de Santiago del Estero por 104 a 86.

Ahora se mantiene expectante en la tabla de posiciones de la Conferencia Norte.