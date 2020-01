Una perito forense denunció a un juez de La Plata por abuso sexual

Una perito forense denunció a un juez civil de La Plata por haberla agredido y manoseado en su domicilio de la capital bonaerense. “Mirá cómo me estoy poniendo", contó la mujer que le dijo el magistrado cuando éste cambió de tema repentinamente y dejó de hablarle de trabajo. Según la denuncia, el hombre la besó a la fuerza mientras la manoseaba e intentaba arrancarle la ropa. Las lesiones fueron constatadas en el Hospital Rossi.

La denuncia fue formalizada contra el magistrado Juan José de Oliveira por la médica Emma Virginia Creimer, de 50 años, en el gabinete de Delitos Sexuales de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) platense.

El abuso fue cometido el 3 de enero pasado en la casa del juez al que conocía desde hace 15 años, con quien había mantenido una relación laboral, y que actualmente mantenía contacto por redes sociales.

La denuncia

La denunciante afirmó que mientras tomaban mate, el juez comenzó a insinuarse y en el momento en el que ella optó por retirarse, la manoseó de forma agresiva, por lo que sufrió algunas lesiones leves, que fueron constatadas después en un hospital.

Según el relato de Creimer, la conversación en la cocina de la casa, mate mediante, comenzó a girar sobre temas laborales, hasta que el juez empezó a referirse a problemas personales como la relación con su exesposa.

"Acto seguido empezó a cambiar el lenguaje gestual, se cruzó de piernas, empezó a sonreírse sin motivo aparente y me dijo que no podía ofrecerme una relación estable", comentó la mujer, mientras calificó el escenario como "absolutamente bizarro".

"Le contesté que no estaba buscando ninguna relación con él; él volvió a arremeter con el hecho de que sólo podía ofrecerme relaciones ocasionales mientras me decía ‘estás ahí sentada enfrente mío con tan poca ropa que me generás cosas, mirá cómo me estoy poniendo’", recordó la mujer, quien indicó que él permanecía con las piernas cruzadas y tapándose los genitales con las manos.

"Entonces, me levanté y le dije ‘bueno Juan me parece que no tenemos nada más que hablar, me tengo que ir’. Cuando me paré y me di vuelta me agarró de atrás de la cintura, me giró y me empezó a besar en la boca y en la cara mientras yo trataba de empujarlo y sacármelo de encima", contó.

La denunciante dijo que luego del ataque el juez le repetía que se había equivocado, pero que sin embargo no la soltaba y trataba de sacarle la ropa, además de introducirle la mano debajo del top. En medio de un forcejeo la manoseó todo el cuerpo, especialmente en los glúteos y los pechos, hasta que logró escapar.

"Subí a mi camioneta con ganas de vomitar del olor que había quedado en la cara, en todo mi cuerpo. Me fui manejando y llorando a los gritos hasta mi casa y me comuniqué con mi grupo de amigas", añadió.

La perito fue asistida en el Hospital Rossi, donde constataron que tenía lesiones "en los dos brazos, escoriaciones en el lugar donde estuvo tirando para sacar el corpiño y dos moretones redondos en el glúteo derecho", detalló.

Fuente: Página 12