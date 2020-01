La impresionante imagen del Aconcagua que enloqueció a un andinista inglés: mirá la foto

Kenton Cool, un experimentado alpinista y guía de montaña inglés de 46 años, comenzó a subir el Aconcagua el pasado martes y quedó sorprendido por la belleza del coloso mendocino. "¡Emocionado de estar escalando el Aconcagua por primera vez en las próximas dos semanas!". Y luego publicó en su cuenta de Twitter que estaba totalmente sorprendido por el impresionante paisaje.

Excited to be climbing Aconcagua for the first time over the next couple of weeks!! pic.twitter.com/SMNF40QPKi