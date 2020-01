El paso a paso de la clasificación olímpica de Las Panteras

Las Panteras son olímpicas por segunda vez en la historia del vóleibol femenino argentino: como ocurrió en Río de Janeiro 2016, las chicas se clasificaron para los Juegos de Tokio 2020, con mucho esfuerzo personal y colectivo.

Las argentinas dieron vuelta el partido decisivo (3-1) contra Colombia, a estadio lleno en Bogotá, por la única plaza destinada al Preolímpico de Sudamérica. Hubo llanto, festejo y desahogo por todo un camino recorrido para llegar al principal objetivo.

Parece lejano aquel día a fines de julio de 2019 cuando la capitana Julieta Lazcano y sus compañeras se plantaron en el Cenard a reclamarle a la Federación Argentina (FEVA) que no incrementara los aranceles en los pases internacionales, lo que comprometía su desarrollo profesional. El problema afectaba aún más a las mujeres, ya que no contaban (ni cuentan) con una liga local competitiva como la de los varones.

Además, a Las Panteras les debían 65.000 dólares de premios de la Liga de las Naciones 2018. Los seleccionados pusieron en duda su participación en los siguientes torneos. El COA medió entre las jugadoras y la FEVA; quedaron sin efecto los aumentos de los pases y las argentinas volvieron a competir en agosto.

Al Preolímpico intercontinental, en Estados Unidos, fueron sin su entrenador. Hernán Ferraro, que había sido ayudante de Julio Velasco en el seleccionado masculino, porque le negaron la visa para entrar a ese país por haber viajado a Irán dos veces en los últimos años, ¡a competir! en torneos de la Federación Internacional (FIVB). Insólito. Las estadounidenses, terceras en el ranking, se quedaron con la primera plaza en juego para Tokio 2020.

Las Panteras, entonces, se trasladaron hasta Lima. El técnico Ferraro se les sumó. En los Juegos Panamericanos, aunque no eran clasificatorios, el seleccionado femenino argentino logró meterse nuevamente en la historia de ese deporte y por primera vez se subió a un podio panamericano al obtener el bronce.

En la Copa de Japón, en septiembre, Las Panteras sumaron horas de competencia y roce internacional contra los mejores seleccionados del mundo. Y en el partidazo ante Colombia que les dio el pasaje a Tokio, torneo reservado para solamente 12 países, Nizetich, Lazcano, Mayer, Farriol, Tatiana Rizzo y Elina Rodríguez, Bulaich y Fresco sacaron las garras de Panteras para ir otra vez a los Juegos.