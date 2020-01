Diabéticos se manifestaron por inminentes recortes

Pacientes diabéticos se manifestaron en las puertas del programa que los cubre, Incluir Salud (ex Profe), por inminentes recortes en sus traslados a los centros de diálisis. Los prestadores les notificaron que a raíz de una deuda millonaria, desde el 15 de enero dejarán de prestar este servicio. Mientras, desde el programa salieron a negar que la deuda sea tal y se cruzaron con un prestador.

Bajo un sol agobiante, alrededor de ocho pacientes se agruparon en las veredas de Incluír Salud. En silla de ruedas, buscando sombra bajo algún árbol o sentados en una silla que se les cedieron, esperaban a que alguien les diera una respuesta. Mientras, bebían agua que el guardia del organismo contra el que se manifestaron les brindó.

"Yo vivo en Cerrillos, no puedo venirme desde allá. A nosotros esto nos está matando, ya esto de esperar bajo el sol, ella ya se descompuso", dijo Noemí Morales mientras señalaba a su compañera que la miraba desde la silla y se abanicaba con una hoja.

El abanico improvisado se trataba de una nota que le dieron a los pacientes en la que además de notificarles el recorte del traslado, se les indicó que de no regularizarse la situación, desde el 15 de febrero tampoco recibirían las diálisis. "No hay ningún inconveniente que lleve a que afiliados de Incluir Salud se queden sin transporte y sin la diálisis. Esa comunicación corre por cuenta de quienes han hecho el comunicado. No tengo idea de qué se trata", les indicó a los pacientes el doctor Carlos Saravia, responsable del programa del que dependen 230 personas en la provincia.

La deuda

Los centros de diálisis agrupados en Cepridiasa (Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta) aseguran que existe una deuda de seis meses y que llega a los 62 millones de pesos.

Según señaló el médico, la deuda no es tal. Aunque indicó, por otro lado, que los fondos deben enviarlos el Gobierno nacional y que, según las gestiones realizadas, en quince días se regularizaría.

"¿Usted se compromete a que no quedaremos sin diálisis? Solo queremos seguir dializándonos", lo cruzó un paciente mientras le exponía los parches en sus brazos como muestra de que venía de recibir el servicio.

"Les doy mi palabra", contestó Saravia. "Yo les garantizo que nadie quedará sin transporte y sin ser dializado", agregó para cruzar luego a un responsable de un centro de diálisis que se encontraba en el lugar: "Recién había un dueño del centro de diálisis. Venga, no se esconda ponga la cara amigo", lo invitó. El hombre aclaró no pertenecer a Cepridiasa , pero aseguró: "Me deben siete meses". La aseveración molestó al médico que lo cruzó: "Yo le puedo demostrar que usted miente. Se les debe dos meses, porque el arreglo de la Nación con ellos, con el señor que se escondía detrás del árbol, sabe que cobra (por el servicio de diálisis prestado) cada 3 meses, al cuarto mes se les debe 1 mes. Él no puede demostrar con papeles, yo estoy demostrando con el silencio de él", lo cruzó Saravia ante la mirada de los pacientes.

Roberto Turco, gerente del centro de diálisis Cedisa catalogó la situación como "desesperante".

"Estamos pagando de nuestros bolsillos, pero no tengo más dinero. Desde febrero que le pondré a disposición a la Provincia sus pacientes", advirtió.

Turco además pidió por un único convenio de todos los centros de diálisis. Pidió también dejar de tener la obligación del traslado de pacientes. "Estamos hartos de sacar plata de nuestros bolsillos", aseguró.

Préstamos para vivir

Los problemas de salud que tienen los pacientes diabéticos no son los únicos que los aquejan. A partir de la incapacidad física se arrastra un problema económico que los entrampa. Perciben una pensión por discapacidad que ronda los $8 mil. “Yo como día de por medio, tomo té y compro pan. Pago $100 de pensión por día”, contó Sergio Martínez desde su silla de ruedas mientras apuntaba la cabeza a donde su instinto lo llevaba. Perdió casi por completo la visión . “Que me lleven a la plaza y me den la inyección letal”, pidió entre lágrimas.

Martínez solicitó un préstamo que tenía una cuota mensual que se le duplicó y no entiende por qué. La misma situación afirmaron los demás pacientes: “Sacamos préstamos para comer”, aseguraron.