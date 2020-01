Juventud cantó 104 y celebra un “cumple” agridulce, pero con motivos para festejar

El Centro Juventud Antoniana cumple hoy 104 años de vida institucional y deportiva, y una importante porción del fútbol de Salta está de fiesta, más allá de los momentos, del presente angustiante y de que el contexto que encuentra al santo en este nuevo aniversario de su natalicio no sea el ideal, por distintos factores.

La institución de Lerma y San Luis conmemora hoy 104 años de existencia, habiendo sobrevivido a épocas difíciles, a situaciones financieras complejas, a coyunturas complicadas, a descensos y frustraciones deportivas y a situaciones que en varios momentos llegaron hasta a poner en riesgo su preciado status de club y patrimonio de los socios, con intervenciones gubernamentales, convocatorias de acreedores, concursos y rumores de quiebra.

Pero este gigante siempre estuvo de pie y sobrevivió. Y, fundamentalmente, lo que nunca llegó a flaquear, a doblarse ni a torcerse es la admirable resistencia de los hinchas, esos que dándole vida a los tablones, a las marchas y a las convocatorias nunca dejaron de motorizar esa pasión encendida, que suele ser fundamental como elemento de resistencia cuando todo lo demás suele estar mal, como muchas veces sucedió en Juventud Antoniana.

Porque, tal como lo graficó el guión de la entrañable película “El secreto de sus ojos”, en la vida un hombre puede cambiar muchas cosas, pero nunca de pasión. Y eso lo demostró el hincha genuino, aquel que aún en los momentos más difíciles acompaña, asiste a la cancha, paga su cuota de socio y critica desde la construcción y la edificación de nuevas ideas cuando tiene que hacerlo, aquel que no sabe de “guerra de guapos”, de barras, de aprietes, de enfrentamientos estériles entre bandos antagónicos y de esa violencia que tampoco le hace bien al club.

Por aquella misma violencia, como motivo primario, la actual dirigencia de Juventud, que en un primer momento había pensado como una excusa para una fraterna celebración del aniversario del club en un partido amistoso abierto para el público, para que el hincha comience a familiarizarse con el equipo que disputará el Regional Amateur 2020, decidió “mudar” el encuentro por los 104 años del club a la localidad de Campo Santo.

Finalmente el santo enfrentará allí a Redes de la Patria de El Bordo, esta tarde a las 17, donde también los hinchas antonianos del interior tendrán la posibilidad de ver en vivo al plantel superior de Juventud en una fecha especial.

Los directivos de Juventud, que organizaron con éxito la cena aniversario del club anoche, al cierre de esta edición, en el Salón Brisas del Cerro, donde la familia antoniana disfrutó en un ambiente de camaradería hasta la madrugada, esta vez optaron por reducir al máximo cualquier foco de enfrentamientos entre barras y decidieron evitar cualquier excusa de manifestaciones públicas en los alrededores del estadio que puedan alentar a potenciales incidentes.

“Lamentamos no poder festejar como la familia antoniana lo merece, por no poder garantizar la seguridad por culpa de unos cuantos inadaptados. Juventud está por encima de todo, aunque algunos no lo entiendan”, manifestó la CD en un comunicado.