Están estables las clientas lesionadas en una peña

Las dos turistas que resultaron heridas el martes por la noche en una peña, tras el desprendimiento de una rama de un árbol, están estables y se recuperan en clínicas privadas. El local, que tiene todas las habilitaciones en orden, fue clausurado por razones de seguridad.

El martes, alrededor de las 22.30, decenas de salteños y viajeros disfrutaban de una velada en La Casona del Molino, cuando se asustaron por la caída de un gran gajo de pino, en el patio del local. Tras rebotar en el suelo, la rama golpeó a dos mujeres.

Las turistas fueron asistidas por el Samec. Una de ellas fue trasladada a un sanatorio privado y la otra, de 52 años de edad, ingresó estable al hospital San Bernardo a las 22.54, con traumatismos de tórax y de cráneo.

La mujer fue evaluada por especialistas, quienes determinaron que su cuadro no era quirúrgico, sino solo para observación. Sufrió fracturas en dos vértebras, que no afectaron el canal medular ni las partes motora y sensitiva. Ayer, a las 11.30, se fue de alta a un servicio de salud privado.

El mismo día, las 11.30, en este local gastronómico, autoridades del Ministerio de Turismo y Deportes de la Provincia y de la Intendencia de Cachi presentaron la 29ª edición del Festival de la Tradición Calchaquí, que será este fin de semana.

"Que no vuelva a pasar"

Maximiliano Witte, uno de los dueños de La Casona, lamentó lo sucedido y valoró que las mujeres estuvieran estables. Contó que se trataba de un pino viejo, al que ya habían podado y que nadie había previsto lo que sucedería, ni siquiera los inspectores municipales. El hombre evaluó que la rama se pudo haber aflojado luego de la tormenta del domingo por la noche.

Witte aseguró que tienen todos los permisos en regla y que atienden a unas 200 personas por noche, sin mucha renovación de mesas.

En relación con la clausura, expresó: "Es mejor, para revisar todo para que no vuelva a pasar. Yo prefiero no abrir hasta que nos digan que está todo en perfectas condiciones. No quiero correr ningún riesgo más. Tenemos nuestros compromisos, nuestros empleados, pero queremos priorizar la seguridad".

Voz oficial

Desde la Municipalidad informaron que la Subsecretaría de Gestión Integral de Riesgos colaboró con los equipos del Samec en el traslado de las mujeres hacia centros médicos y que, más tarde, la Subsecretaría de Control Comercial clausuró el local.

Inspectores de ambas carteras y del Ente Turismo Salta relevaron y controlaron la infraestructura del restaurante, que tiene los documentos habilitantes para funcionar.

Advirtieron que "es responsabilidad del propietario la verificación y el control del estado de los árboles que están en el interior de un inmueble", así como su mantenimiento.

Recordaron que debe informarse a la autoridad competente toda actualización de los planos de seguridad, si se hacen mejoras o modificaciones en la infraestructura del local.

Cambios y multa

El secretario de Protección Ciudadana, Nicolás Kripper, observó que en la zona donde estaba el árbol había una ampliación con galerías y carpas que no figuraban en el plano, que fue habilitado a fines de octubre del año pasado. "Esa zona no estaba declarada para uso comercial", señaló.

El funcionario reconoció que desde que asumió, el 10 de diciembre del año pasado, no fue a la Casona: "Nosotros hacemos inspecciones a diario y hemos relevado muchísimos boliches. También hemos clausurado las últimas semanas, pero en este caso no lo revisamos. Entendía que, si tenía dos meses de habilitada, no se había hecho ninguna modificación".

Desde esta cartera pidieron a los dueños modificaciones inmediatas para levantar la clausura, además del pago de una multa. Para el área de Ambiente, deberán presentar un plan de seguridad con un relevamiento de los árboles y el estado en que están.

Witte aseguró que toda la casa está habilitada para funcionar, con capacidad para 300 personas. En el jardín, por las lluvias, antes colocaban sombrillas y en el último tiempo prefirieron poner una carpa, como las de casamiento.