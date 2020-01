El Saracens del Chipi Figallo podría perder la categoría

El Saracens de Inglaterra, que tiene entre sus filas al salteño Juan Figallo, atraviesa un duro momento y podría recibir una dura sanción. Después de ser acusado de aparentemente fallar en su intento de poner al club por debajo del límite salarial, el club continúa al borde del abismo y ahora corren rumores de que podría ser relegado con un descenso automático en la Premiership.

Esta semana se celebraron reuniones entre los clubes del certamen, y aunque las discusiones están teóricamente en curso, según comunicaron varios medios británicos, el club inglés estaría a punto de ser relegado automáticamente.

Los jugadores del equipo fueron convocados a una reunión oficial que se realizó ayer, donde los funcionarios de la institución les informaron sobre el tema en cuestión. Los rumores que circulan en el rugby inglés son que un movimiento sin precedentes dejaría a los campeones relegados directamente al RFU Championship, independientemente del total de puntos que obtenga al final de la temporada actual.

En noviembre el club sufrió una quita de 35 puntos y fue multado con 5.300.000 libras (7.000.000 de dólares) por tres años consecutivos de incumplimiento de los topes salariales. Eso ahora parece ser el menor de los problemas del club, ya que enfrentan la posibilidad de un año en una categoría de menor jerarquía y el éxodo de jugadores.

Un funcionario del club de la Premiership que habló con RugbyPass de manera no oficial dijo que se descubrió que Saracens continuaría en infracción y que eso dejaría al club en descenso automático.

En declaraciones a principios de este mes a BBC Sport, en su primera entrevista desde su nombramiento en septiembre pasado, Darren Childs (CEO de la Premiership) dijo: “Es absolutamente una posibilidad que, en el caso de infracciones graves en el futuro, pueda incluir sanciones como el descenso y el retiro de títulos”.

El Chipi Figallo es uno de los históricos jugadores que tiene el club londinense. Forma parte del equipo desde el 2014 y allí fue campeón en varias ocasiones de la Premiership y también del campeonato europeo de rugby para clubes. Otro de los argentinos que tuvo reciente paso por el club inglés fue Marcelo Bosch, quien dejó la actividad semanas atrás.

Cabe destacar que el pilar salteño todavía no pudo regresar a la canchas con el Saracens tras haber jugado con Los Pumas el Mundial 2019 en Japón, que finalizó en los primeros días de noviembre.

En el partido contra Inglaterra, tercera fecha, se golpeó la cabeza y la lesión dejó secuelas. “Cada vez que corro me mareo y tengo pérdida de equilibrio y ese tipo de cosas. Estoy tratando de volver, pero todavía no puedo correr. Así que, paso a paso, es medio lento el tema, pero sigo en eso”, señaló el salteño a scrum.com.

Sobre la quita de los 35 puntos dijo: “Es un tema delicado en el club, se habla seguido. El grupo en sí tomó la determinación de agachar la cabeza y seguir laburando”.