Fue engañado por una empresa de casas prefabricadas

Desde mayo del año pasado espera por su cabaña, de un plan llamado "Vivir Mejor", y hasta el momento solo tiene respuestas evasivas de la empresa a cargo de este sistema de construcción en seco de casas prefabricadas.

Álvaro Plaza es de Chicoana, y cuenta que entregó el anticipo de 5 mil pesos solicitado por el emprendimiento, y que pasados 20 días le construirían la cabaña de madera.

"Ha pasado el tiempo y nunca me construyeron la cabaña. Para colmo me he enterado que hay otras personas con el mismo problema con este emprendimiento. Firmé los compromisos con esta gente pero ellos jamás me cumplieron"

Plaza tiene un proyecto turístico con cabalgatas y caminatas en torno a su finca, ubicada al oeste de la localidad de Chicoana. Precisamente esta cabaña iba a ser parte del complejo natural que ofrece a los visitantes.

"El total de la compra era de 105 mil pesos, solo debíamos realizar la base del pis, y el compromiso de la empresa era instalar la prefabricada a las pocas semanas de dar el adelanto, que por cierto me dieron un recibo X, y un contrato con algunos detalles que no tuve en cuenta, como por ejemplo dirección de la administración de la inversora responsable de la cabañas".

El convenio de inscripción para el plan de vivienda tiene algunos datos sin completar y sin detalles de la obra en cuestión.

A simple vista no especifica los metros cuadrados de la prefabricada, arguye que la vivienda se entrega armada y techada, excepto las bases de la cabaña.

"Quería hacer uso de esta cabaña para alojar a turistas. Mi emprendimiento lo inicié hace unos años y cada día crece. Ahora he tenido que dar a conocer el problema suscitado con esta empresa por temor a ser estafado totalmente".

Álvaro Plaza explicó que los responsables de "Vivir Mejor" administrado por Socco Inmo y representado por NGC Inversiones, han dado como respuesta en estos meses: "Pronto le construiremos su vivienda", o "estamos en el proceso de la obra".

Frases que suenan a falta de respuesta claras a un compromiso adquirido con un cliente. Pero el damnificado lejos de seguir con este juego de idas y venidas decidió salir a ventilar lo que para él es "una estafa". Averiguando sobre este grupo inversor en la construcción de cabañas de madera, el damnificado se encontró con otras personas con el mismo problema. Pagaron la primera cuota requerida como aportante de este plan y nunca más fueron atendidos para saber sobre la licitación y construcción de su prefabricada.

Plaza irá ahora a la Justicia con su denuncia, pero necesitaba hacer pública esta situación de fraude.

Tiene a su cargo el emprendimiento turístico llamado "La Candelaria", ubicado camino a Los Los, en el extremo oeste de Chicoana. Los paisajes son parte de una nutrida agenda de excursiones que guía Plaza. Las viejas instalaciones de unas estufas de adobe utilizadas en la producción de tabaco son el epicentro de las diferentes aventuras conocidas por los numerosos turistas extranjeros que llegan por estos lugares.