El Abierto de Australia inicia para los argentinos

El Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, comenzará hoy en Melbourne con la participación de seis tenistas argentinos y la atención puesta en el factor climático, debido a los incendios forestales que vienen contaminando el aire en el país oceánico.

Diego Schwartzman, Guido Pella, Juan Ignacio Londero, Leonardo Mayer, Federico Delbonis y Marco Trungelliti, quien ingresó al cuadro principal tras ganar la clasificación, serán los representantes argentinos en Australia, que no contará con jugadoras en el cuadro femenino. Cinco de los seis argentinos debutarán en el primer día de la competencia, y Delbonis lo hará el martes.

Schwartzman, ubicado en el puesto 14 del ranking de la ATP, se presentará ante el sudafricano Lloyd Harris (91°) en el court 7 del complejo de Melbourne no antes de las 16 hora local (las 2 de la madrugada en la Argentina, ya que hay 14 horas más en Australia).

El Peque Schwartzman, de 27 años y que no llega al 1,70 metro, enfrentará al sudafricano, de 22 años y 1,93 metro, por primera vez en el circuito ATP. La mejor actuación del porteño en Melbourne fue en 2018, cuando llegó a los octavos de final.

El bahiense Pella (22°) debutará ante el australiano John-Patrick Smith (303°), en el primer turno de la cancha 8, a las 21 de hoy de nuestro país. El zurdo buscará superar la segunda ronda de Australia y repetir lo que hizo en el último Wimbledon, cuando alcanzó los cuartos de final.

El cordobés Juan Ignacio Londero (51°) tendrá una difícil presentación con el búlgaro Grigor Dimitrov (18°), en el tercer turno del Melbourne Arena, mientras que el correntino Mayer (100°) se medirá con el estadounidense Tommy Paul (90°) cerca de la medianoche argentina, en la cancha 11.

Marco Trungelliti avanzó ayer al cuadro principal tras vencer al italiano Lorenzo Giustino por 6-2, 1-6 y 7-6. El santiagueño, número 210 del ranking mundial, enfrentará al estadounidense Tennys Sandgren (68) en el segundo turno de la cancha 14. Trungelliti tuvo su mejor actuación en el Open australiano en 2016 cuando ingresó a través de la qualy y fue eliminado en segunda ronda.