Alerta amarilla por posibles inundaciones

Pedro Lozano, secretario de Obras Públicas del municipio de Santa Victoria Este, se refirió a la preocupación que existe en las comunidades del Chaco salteño por la crecida inminente del río Pilcomayo y explicó que "el río Pilcomayo ya está crecido, por eso es la alerta sobre todo en los puntos donde siempre desborda y hay que hacer defensas en los anillos. Nos hemos reunido con gente del Paraguay y ellos quisieron hacer pasar las máquinas retroexcavadoras con el objeto de hacer un canal por donde desagote la crecida que puede llegar en unos días".

Lozano explicó además que "al final no se pudo trasladar las máquinas desde el Paraguay porque no tuvimos el permiso para que ingresen al país. De todos modos se siguen reforzando las defensas del lado argentino tratando de que el agua no afecte a ninguna comunidad. Las más expuestas son La Puntana, Monte Carmelo, Santa María, Misión La Paz y Vertientes, por eso estamos en alerta amarilla". Lozano lamentó que "nunca se han hechos las obras en forma anticipada porque si bien hoy se está tratando de proteger los lugares que presentan más peligro, los trabajos se están haciendo sobre la hora. Apenas asumió Rogelio Nerón en la intendencia se solicitó que se hagan las defensas. Tenemos el apoyo de Recursos Hídricos y Vialidad de la Provincia".