Asumió Karina Barrionuevo como la nueva jueza de Faltas municipal

La abogada Karina Barrionuevo asumió en el cargo de jueza de Faltas de la ciudad de General Gemes, la toma de posesión de la nueva magistrada se llevó a cabo en la jornada del martes, en el recinto Malvinas Argentinas, durante una sesión extraordinaria convocada por el jefe municipal, Sergio Salvatierra.

El nombramiento de un nuevo juez viene a cubrir un importante cargo que se encontraba acéfalo. Esta acefalia se produce en base a la aprobación de una resolución emitida desde el Ministerio de Economía y Servicios Públicos de la Provincia con fecha 13/12/2019, mediante el cual se produce el cese de sus funciones como jueza de Faltas de la abogada Débora Ramírez.

A raíz de esta situación y debido a que el Concejo Deliberante se encontraba en receso, siendo este organismo el único con facultades para designar al juez de Faltas, el departamento ejecutivo a cargo del Intendente Sergio Salvatierra se vio en la necesidad de dictar una ordenanza ad referéndum, a los fines de cubrir el cargo vacante por medio del cual ordena designar de forma interina en el cargo de juez de Faltas para el municipio de General Gemes a la abogada Barrionuevo, la ordenanza fue tratada en comisión y aprobada por los concejales durante la sesión extraordinaria.

Su interinato se extenderá hasta el mes de abril, cuando se abran nuevamente las sesiones ordinarias, allí los ediles deberán ratificar en el cargo a la nueva jueza Barrionuevo.

Sobre la situación de la exjueza Débora Ramírez y en especial por los cuestionamientos planteados desde la oposición sobre los recursos utilizados para su reemplazo, el intendente Salvatierra explicó: "La Dra. Ramírez estaba adscrita en su cargo, ella pertenece al Ministerio de Finanzas y ahora podrá continuar en el trabajo que estaba desempeñando antes de ocupar el cargo de jueza de Falta. No debería haber ningún inconveniente para su reemplazo, porque desde el año pasado que se firmó una resolución desde el Concejo Deliberante donde se prescindía de sus servicios , hoy yo no la ratifico en el cargo, entonces no veo por qué esta situación debería pasar a mayores" .

Con respecto a la Dra. Barrionuevo, el intendente Salvatierra expresó: "La nueva jueza ya conoce el manejo del Juzgado, ella trabajó allí, donde sufrió mucho maltrato hasta que la dejaron sin trabajo, lo que estamos haciendo con ella es reivindicarla como persona y como profesional, además ella nos va ayudar a resolver muchos conflictos por el conocimiento que tiene en el área, por otro lado estamos contentos de que sea una gemense la jueza designada".

Motivos de desacuerdo

Por su parte, la concejal Lorena Cejas, como opositora del intendente Salvatierra, dejó en claro los motivos por cuales ella no estaba de acuerdo con esta ordenanza: "No son los pasos administrativos correspondientes, no se le dio la posibilidad a la Dra. Ramírez de su derecho a defensa como correspondía , creo que la solución la debe dar el Concejo Deliberante, porque estamos para eso, no puede decirnos el ejecutivo qué es lo que tenemos que hacer, se podrían haber tomado otras medidas, como por ejemplo un juicio político. Existe una ordenanza aprobada en el 2017 que la designa nuevamente en el cargo, no es la primera vez que la quieren sacar como jueza, ya hubo un intento con anterioridad de sacarla con una resolución y la Justicia la ratificó como jueza. Quiero remarcar con esto que no estamos haciendo uso de los pasos legales", manifestó la concejal Cejas.

Por su parte, la Dra. Débora Ramírez, con respecto a esta situación, solo expresó: "Ya realicé las denuncias correspondientes, de la misma manera que lo hice cuando el exintendente Daniel Segura hizo lo mismo, la Justicia determinará lo que corresponda, creo que deberían leer la Carta Orgánica y las ordenanzas, allí podrían fijarse si cumplieron con los procedimientos de remoción y designación".

Sobre su designación, la Dra. Karina Barrionuevo expresó: "Estoy contenta por mi designación, conozco bien el área porque trabajé en ese lugar mientras estuvo a cargo la doctora Ramírez, no fue para mí una buena experiencia, la pasé mal, fui despedida estando embarazada, pero ahora quiero enfocarme en este nuevo desafío y desempeñarme lo mejor posible".