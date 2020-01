Pusineri: “El desafío de dirigir a Independiente me llena de adrenalina”

Lucas Pusineri, técnico de Independiente, aseguró hoy que “es un gran desafío dirigir este equipo, es una situación que me genera mucha adrenalina” y advirtió que le gustaría conformar un conjunto “que sea una pesadilla para los adversarios”.

Tras el primer día de trabajo al frente del club de Avellaneda en su predio de Villa Dominico, Pusineri reconoció que “dirigir en el fútbol argentino es tan difícil como en cualquier otra liga del mundo porque la presión por los resultados se viven en todos los clubes”.

En rueda de prensa, tras el primer entrenamiento, el técnico rojo destacó que “la empatía que tengo con la gente de Independiente me va a facilitar, en parte, el trabajo que iniciamos con vistas a llegar lo más arriba posible”.

“Como jugador -recordó- fui campeón con esta institución en 2002 y ahora se da una convicción con los mismo números (2020) que puede ser una predicción para lograr algo importante con el rojo”.

En esa línea, Pusineri reiteró que “volver al club me llena de adrenalina porque desde que me inicié como director técnico siempre tuve el sueño de dirigir a Independiente”.

Ya en el plano futbolístico, el ex mediocampista informó: “hoy trabajamos con 34 jugadores con los juveniles de la reserva -con la ausencia de Pablo Hernández, quien se recupera de operación de rodilla derecha y Carlos Benavidez, que está afectado al seleccionado uruguayo sub 23”.

“A mí en lo particular me gustaría trabajar con un plantel de 28 profesionales, por lo que en los próximos días vamos a evaluar los juveniles que se quedarán trabajando en forma permanente e incluso algunos jugadores que podrían emigrar”.