Precios Cuidados: en el norte, los productos son un 7% más caros

La implementación del programa es desigual en Salta, ya que aún no están todos los artículos en las góndolas y falta cartelería. Invitan a los ciudadanos a denunciar, si no se cumple lo pactado.

Los productos que el flamante Gobierno nacional eligió para conformar el listado de 310 artículos del programa Precios Cuidados son un siete por ciento más caros en el noroeste y en el noreste argentino que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. En la Patagonia, todos los bienes cuestan aun más: la diferencia con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es del ocho por ciento.

El aceite de girasol Cada Día, de un litro y medio, por ejemplo, cuesta 121 pesos en el AMBA, mientras que en el NOA y en el NEA vale 129,47 pesos. En el resto de la provincia de Buenos Aires, el mismo producto cuesta 125,24; en el centro del país, Cuyo y Litoral vale 127,66 y en la Patagonia, 130,68 pesos.

El paquete de yerba mate con palo suave Unión vale 225 en el AMBA, mientras que en Salta su valor es de 240,75 pesos. La leche larga vida entera UHT Apóstoles, por litro, cuesta 45 pesos en Capital y alrededores y en el NOA supera los 48 pesos.

El kilo de harina de trigo 000 Morixe, que en el AMBA cuesta 33 pesos, en Salta se debe pagar a 35,31. La bolsa de medio kilo de arroz parboil Gallo, que en la CABA y el conurbano bonaerense vale 43,5, en el norte argentino cuesta 46,55.

Piden denunciar

En una recorrida por supermercados de Salta, se percibe que la implementación del programa no es homogénea: en algunos supermercados adheridos faltan productos en las góndolas y, en otros, cartelería.

Desde el programa Precios Cuidados se lanzó una aplicación homónima, que se puede descargar de manera gratuita en teléfonos celulares, con la que los ciudadanos pueden denunciar si faltan productos en las góndolas, si los que hay no están señalizados o si tienen precios superiores a lo acordado.

Estas denuncias son fundamentales para el monitoreo del programa, que lleva adelante la Secretaría de Comercio Interior, junto con la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, ambas dependientes del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

En www.precioscuidados .gob.ar, los ciudadanos pueden encontrar toda la información del programa y el listado completo de los productos. Pueden comunicarse a través del 0800-666-1518 o de info @produccion.gob.ar.

Los negocios, que se comprometieron de manera voluntaria con el Gobierno, tienen la obligación de cumplir lo pactado.

Ayer se difundió que la aplicación de Precios Cuidados está primera en el ranking de las más bajadas de Apple en la Argentina y es tendencia número uno las búsquedas de Google.

Exigen controles

Desde la asociación Consumidores Libres consideraron que la Secretaría de Comercio Interior de la Nación debe "acordar con los distintos gobiernos provinciales e incluso municipales para que se involucren en el control" del cumplimiento del programa y, así, garantizar que haya suficientes artículos.

Autoridades de la entidad opinaron que debe haber sanciones para los que no cumplan los compromisos asumidos.

Hoy habrá una reunión entre las autoridades de Nación y representantes de las provincias para fijar lineamientos ante las situaciones confusas que se dan en cada región del país con respecto al programa.

Acuerdos firmados

El viernes último, el Gobierno selló con las empresas enroladas en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) la implementación de Precios Cuidados.

El acuerdo fue suscripto por la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, y dirigentes de ASU, encabezados por el director ejecutivo de la entidad, Juan Vasco Martínez. La entidad engloba a las cadenas de supermercados más grandes del país, que representan más del 70 por ciento de la facturación nacional.

Con este convenio voluntario, la canasta de 310 productos estará disponible en su totalidad los próximos días en los 2.278 puntos de venta que tienen en todo el país las cadenas como Carrefour, Jumbo, Vea y Día, entre otros.

“Un valor de referencia para el cliente“

Antonia Rojas, subsecretaria de Conciliación en las Relaciones de Consumo, de la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia, explicó que la nueva edición del programa Precios Cuidados buscará, en una primera etapa, establecer valores de referencia sobre los productos que más se consumen en los hogares.

“Se había perdido la noción de cuánto vale un kilo de yerba, un kilo de azúcar... No se sabía antes si se estaba pagando caro o barato”, explicó la funcionaria.

Ante las dudas de los ciudadanos, aclaró que Precios Cuidados no representa los valores más bajos del mercado, sino los precios más baratos de los que vende el supermercado adherido. Por eso, insistió en que los ciudadanos usaran la aplicación digital para controlar.

Rojas advirtió que, en esta edición del programa, se incorporaron las primeras marcas de diferentes productos con el objetivo de establecer “una referencia de precios en el mercado, para que el resto de las que compiten y quedan fuera del programa no aumenten sus precios por encima de los del acuerdo”.

Prefieren la quita del IVA

La subsecretaria de Conciliación en las Relaciones de Consumo, Antonia Rojas, reveló que algunas personas consideran más conveniente que los precios de los productos de la canasta básica no paguen el IVA, como sucedió durante los últimos meses de 2019, por decisión del expresidente Macri, ya que los artículos de Precios Cuidados son más caros desde que terminó esta medida.

Lectores de este medio validaron los dichos de la funcionaria. De 189 que votaron, la mayoría (64,02%) prefiere que los precios de la canasta no tengan IVA; el 17,46%, que siga Precios Cuidados y el 18,52% quiere ambas medidas.

.