Vecinos reclaman por un espacio verde

La urbanización Pueblo Atocha se ubica lindera a los asentamientos de Atocha I al IV y Juan Manuel de Rosas. Al final del loteo de 600 vecinos, está el río Arias. Los vecinos que habitan la zona desde 2017 analizaron en algún momento hacer un espacio verde con juegos para los chicos en la ribera de este cauce.

Para la mayoría de las familias, Pueblo Atocha era el lugar de descanso deseado para el final de la vida laboral. Muchos de los propietarios de estos lotes están jubilados y hay algunos que recién inician su familia, con la ilusión de tener un espacio propio, seguro y agradable.

Sin embargo, desde principios de 2019, la llegada de un grupo de personas a las que definen como "visitantes de fin de semana" alteró la vida del barrio. Denuncian que sobre el margen del río, que se ubica al final de loteo, un grupo de hombres alambró un tramo de más de 800 metros, armó tres canchas de fútbol y colocó carteles de "propiedad privada".

Una de las vecinas, que prefiere no dar su nombre, el año pasado llevó adelante gestiones para trabajar junto a la Fundación Anidar en la creación de un espacio recreativo en la ribera del río. "Presentamos las notas en la Municipalidad de San Lorenzo y cada vez que íbamos a ver pasaba algo. O perdían el expediente o no se sabía de la nota o el funcionario no estaba. Hasta que en enero nos enteramos de que le habían otorgado este espacio a una fundación para poner una escuela de fútbol infantil", expresó la mujer que junto a un grupo de 20 vecinos contó la situación que están atravesando.

En conjunto, los vecinos expresaron que la novedad no cayó mal en un primer momento, porque en varias ocasiones estos espacios se habían convertido en "aguantaderos" de ladrones que escondían ahí cosas robadas o se ocultaban. "Pero desde aquel momento, solo una vez vimos chicos en este predio. Las personas que vienen a jugar al fútbol los fines de semana son todos adultos y además consumen alcohol en forma desmedida", expresó otra vecina.

Los vecinos dicen que recurrieron a distintos organismos oficiales y solo lograron saber que la fundación beneficiada no tiene personería. Plantearon que la ribera le pertenece al Estado nacional, ya que no tiene número de catastro.

Las familias se quejaron por la confusa situación en el espacio que pretendían aprovechar para la recreación y pidieron respuestas del Estado.

Sin agua, gas ni recolección de residuos

Los vecinos de la urbanización Pueblo Atocha hasta el momento no cuentan con número de catastro único. Por tal motivo, y pese a las notas presentadas en las distintas oficinas de Medio Ambiente y del municipio de San Lorenzo, no tienen servicio de recolección de residuos, por lo que colocan las bolsas en un contenedor. Tampoco acceden al transporte público ni pueden solicitar el servicio de gas.

El agua que toman es de un pozo, que desde hace 4 semanas no logra abastecer a las familias del barrio. Los vecinos denunciaron que camiones cisterna cargan agua de este pozo sin ningún tipo de autorización y los dejan sin agua.

“Ya nos quejamos en Aguas del Norte por lo que estaba pasando, pero nos dijeron que la empresa que hizo el loteo debía encargarse. No es que se llevan el agua porque la necesitan sino que la venden”, aseguraron a este medio.