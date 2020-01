Stiglitz insinuó que Argentina podría proponer una fuerte quita para los bonos argentinos

"No puedo concebir ningún modelo razonable que no diga que tiene que haber cortes de pelo significativos. Sería una fantasía pensar lo contrario", dijo el Premio Nobel de Economía en el Foro Económico de Davos.

El Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, insinuó hoy que la Argentina podría proponer una quita de capital o intereses a sus acreedores en la negociación que encarará entre febrero y marzo para aliviar su frente externo.

El economista estadounidense, mentor del ministro de Economía Martín Guzmán, dijo que "la realidad es que tendrá que haber cortes de cabello significativos", en declaraciones en el Foro Económico de Davos que fueron replicadas por la agencia internacional Bloomberg.

"No puedo concebir ningún modelo razonable que no diga que tiene que haber cortes de pelo significativos. Sería una fantasía pensar lo contrario", enfatizó el economista, quien trabajó con Guzmán los últimos años en la Universidad de Columbia.

Stiglitz y Guzmán también escribieron numerosos artículos juntos, y después del nombramiento del argentino, el Nobel de Economía escribió un artículo de opinión alabando a su antiguo aprendiz.

El futuro económico de Argentina depende en gran medida de la renegociación de la deuda, por lo que según Stiglitz el país debe aliviar su frente externo para poder generar condiciones de crecimiento.

Se espera que la segunda economía más grande de Sudamérica se contraiga por tercer año consecutivo en 2020; actualmente el desempleo permanece en los dos dígitos y la inflación está por encima del 50%.

Stiglitz afirmó que Argentina necesita tiempo para hacer crecer la economía, una línea repetida frecuentemente por Guzmán, porque "sabemos lo que sucede si tomamos el otro rumbo".

Agregó que los inversores deberían haber sabido en qué se estaban metiendo cuando compraron bonos argentinos durante la gestión de Mauricio Macri y fueron recompensados ​​con rendimientos muy altos.

"Los prestamistas deberían haber sabido el riesgo; es por eso que cobraron una tasa alta", dijo y añadió: "No se les ve ciego.

Probablemente no hicieron su tarea, pero sabían que había un riesgo". .