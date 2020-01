Pasan a disponibilidad a 8 efectivos por reiteradas denuncias de abuso policial

El ministerio de Seguridad, pasó a disponibilidad a 8 efectivos de la comisaría 43 de Embarcación, por incumplimientos en el servicio policial detectados por la Oficina de Asuntos Internos.

La investigación interna se realizó a fines de diciembre pasado luego del ingreso de una denuncia que reportaba un indebido trato policial en el marco de un procedimiento llevado a cabo en un local bailable de la Embarcación.

Se determinó que hubo incumplimientos de protocolos de actuación operativa por lo que el Ministro de Seguridad ordenó sancionar a los responsables. Todos pasaron a disponibilidad, con retiro del arma reglamentaria.

El 29 de diciembre Ángela Orellana, quien está cursando un embarazo, fue detenida junto a su pareja, Alberto Orellana, a la salida de una bailanta. Cerca de las 20, la pareja iba a buscar su motocicleta cuando el hombre fue detenido por "personal del GIC o de la Comisaría 43" que "lo tiran como bolsa de papa” en la camioneta de la Policía.

La joven exigió que lo bajaran de la camioneta y la respuesta fue “un tiro hacia mis pies" realizado por uno de los uniformados que llevaba casco. Tras eso Ángela fue a la Comisaría a esperar la llegada de su marido: “cuando para el móvil escucho los aterradores gritos de las personas que estaban adentro”, su marido y una persona más, según explica página 12.

Orellana que entonces un policía apellidado Barco le dijo a otra oficial: “a esta también metanlá” y cuando la ingresaron, "en el pasillo siento que me reciben con una piña desde el fondo. La policía García se saca el distintivo de la remera, me lo mete en la boca y me dice aprendete mi nombre. Y me empezaron a torturar”. El sitio también menciona otro caso donde una joven denunció que su padre falleció luego de estar detenido en esa Comisaría donde varios testigos contaron a la familia que el hombre había sido golpeado y torturado.