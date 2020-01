Ex Puma Serafín Dengra: “No puedo creer que esos animales hayan hecho lo que hicieron”

El histórico pilar de rugby se mostró indignado por el asesinato de Fernando Báez Sosa a manos de un grupo de rugbiers en Villa Gesell. “Estos pibes no son humanos, no tienen corazón ni sentimientos”, afirmó. Oí el audio de la nota completa que le hicieron.

El ex Puma Serafín Dengra se mostró conmocionado por el crímen de Fernando Báez Sosa a manos de un grupo de rugbiers: “Nunca vi algo así, no puedo creer que esos animales hayan hecho lo que hicieron”. El histórico pilar de Rugby Unión rompió el silencio y afirmó: “Estos pibes no son humanos, no tienen corazón ni sentimientos”.

En diálogo con Fútbol 910, Dengra se emocionó al aire al hablar del asesinato del joven de 18 años en Villa Gesell, luego de una brutal golpiza de parte de un grupo de jugadores de rugby. “Estoy muy triste e indignado. No son ni siquiera animales, porque no tienen ni corazón, ni principios ni educación. Fue terrible lo que pasó”.

Quien fuera miembro del seleccionado argentino que disputó el Mundial de Nueva Zelanda en 1987 habló de los valores del deporte que practicó y afirmó que “el rugby no es eso. El rugby es compañerismo, es ayudar, es el trabajo en equipo. Yo he hecho un montón de clínicas de rugby en barrios carenciados y siempre ayudamos, potenciamos la buena amistad”.

Serafín no pudo encontrar una explicación a tan aberrante hecho, pero culpó a la droga y al alcohol que está haciendo estragos en la juventud. “Hay que tomar control urgente, la juventud está desbordada y salen como caballos salvajes a la calle. Hay que tener más control y ser más severos, esto una locura”.

El ex jugador de Los Pumas contó cómo reaccionó al ver las imágenes de lo ocurrido. “Llegue de afuera y fui a almorzar con mi madre cuando vimos que despedían los restos de Fernando. Me puse a llorar. No puedo creer lo que pasó. Ver esas imágenes pegándole patadas, nunca vi algo así. Esto es un problema social. Es terrible. Estoy muy triste y muy amargado, no puedo creer que esos animales hayan hecho lo que hicieron”.

El ex pilar de rugby reconoció que estos episodios que se repiten le hacen muy mal al deporte, en especial al rugby. “Esto le hace mal al deporte y al rugby muchísimo más porque siempre trató de ayudar. Sentí mucha vergüenza y estamos todos muy mal. Los referentes tienen que dar la cara y hablar”. En este punto, pidió más medidas de la UAR (Unión Argentina de Rugby) y un proyecto a nivel nacional sobre los “valores y la educación”.