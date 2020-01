VIDEO El exabrupto de Mati Napp por el video comprometedor de Flor Vigna y Nico Occhiato

Nico Occhiato y Flor Vigna están en boca de todos por un video que salió a la luz en Los Ángeles de la Mañana (El Trece). Allí se los ve durante la madrugada en una estación de servicio al borde de la Panamericana y quedaron más expuestos que nunca. En medio de los rumores de una reconciliación, le preguntaron a Mati Napp -que salió con la joven durante su participación en el Bailando 2019- qué pensaba de la grabación y su respuesta fue terrible.

“Estoy de vacaciones y recién me entero de todo porque estoy medio lejos y sin señal por momentos. Pero no sé nada y no me interesa hablar de un tema que yo, por suerte, ya estoy muy afuera. Abrazo grande”, dijo en un mensaje que le hizo llegar a Tomás Dente, conductor de Siempre Show.

Pero no quedó ahí. El coreógrafo fue por más con una frase que dejó entrever que terminó muy dolido por la desilusión que se llevó. “Ya estoy re afuera. Estoy disfrutando mucho con mi familia. Recién me levanté y estoy viendo (lo que está pasando) por Twitter, pero la idea es desaparecer. Es algo que me chupa un huevo”, agregó.

Napp y Vigna confirmaron su affaire luego de la insistencia de Marcelo Tinelli, que estaba al tanto de los rumores que los vinculaban. Contaron que dormían juntos cinco días a la semana y que se hacían muy bien. Sin embargo, todo terminó de forma inesperada.

Después de un sorpresivo viaje a Punta del Este, ambos reconocieron que querían seguir ‘cada uno por su lado‘. ‘Nosotros siempre fuimos libres, nuestra relación siempre se planteó con libertad. Ella podía hacer lo que quería y yo, lo mismo. Claramente cuando uno tiene una relación laboral, además de la personal, es mucho más complicado”, había dicho el coach.

En el programa de Ángel De Brito fueron por más asegurando que -en realidad- el verdadero motivo de la ruptura fue un encuentro hot entre Florencia y Nicolás que le partió el corazón en mil pedazos a Matías, quien se habría enamorado.