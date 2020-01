Desmienten que exista un posible infectado por coronavirus en Salta: "No hay ningún caso reportado de este virus"

La información comenzó a circular en las redes sociales. Desde la gerencia del hospital San Bernardo, pidieron ser más cautelosos al momento de dar una información de este tipo. "Desconozco que medio lo hizo. No está bueno dar esta noticia si no se está seguro", dijo Salomón, gerente del nosocomio.

Ante los rumores en las redes sociales de un posible caso de coronavirus, el gerente del hospital San Bernardo brindó una conferencia de prensa para aclarar sobre esta situación donde descartó completamente la existencia de un caso de esta características en Salta.

“No hay que alarmar a la población. No hay ningún caso reportado de este virus”, indicó el doctor Pablo Salómon, gerente del hospital San Bernardo.

La información se difundió a través de la red social Twitter y luego se publicó en algunos medios locales. Los datos habían surgido a raíz de la supuesta internación de un paciente asiático que presentaba raros síntomas.

El gerente del hospital San Bernardo llevó tranquilidad y dijo que los síntomas pueden ser comunes. "No hay que alarmarse tanto. El cuadro clínico es como un resfrío común. Acá no apareció ni siquiera un resfrío leve.

Salomón también dijo que no está bueno largar este tipo de información sin estar seguro. "Le digo a la población que la información que fue dada, desconozco el medio, es falsa. Hablamos con epidemiología de la Provincia y de nuestro nosocomio y no existe nigún caso reportado, así que por favor me gustaría que esto se transmita con claridad para no desinformar a la comunidad.

A raíz de esta enfermedad, esta mañana el ministro de Salud de la Nación, Ginés Gonzáles García habló para llevar calma a los ciudadanos y aseguró que «no hay ninguna posibilidad» de que exista algún caso en la Argentina.De todas formas, aclaró que igualmente están «en alerta» como en cada oportunidad que surge algún virus respiratorio grave.

El funcionario dijo que no solo se trata de una cuestión de salud, «sino también de defensa». «Hay temor respecto a una pandemia mundializada, y nosotros desplegamos una alerta propia», afirmó.