Mirá cómo quedó la Bombonera sin el acrílico, reemplazado por una fosa

Boca hará mañana su estreno oficial en este año frente a Independiente, en la Bombonera, a las 21.45, por la Superliga. Pero el estadio xeneize también reaparecerá renovado: ya no tendrá el gigantesco vidrio que separaba la platea con el campo.

El terreno de juego ahora contará con una fosa, ubicada en la parte baja de la platea L. La misma tiene 80 centímetros de profundidad y permitirá a los encargados de la seguridad del club sentarse ahí, para evitar obstaculizar la visión de los socios. Es que, entre los plateístas y la cancha ya no habrá ningún obstáculo, otorgándole una vista única, privilegiada y muy cercana a los futbolistas.

Pero con este sustancial cambio en el estadio la dirigencia de Boca advirtió que será muy estricta con aquellos que aprovechen la cercanía con el campo de juego para generar incidentes. Los que no se comporten debidamente tendrán un duro castigo, como ser expulsados del club.

“Seremos totalmente duros desde nuestro comité de disciplina con la gente que no entienda cómo comportarse en este estadio”, señaló Mario Pergolini sobre las posibles sancio nes.

La nueva dirigencia del xeneize decidió quitar acrílicos no solo en la platea sino también en la tercera bandeja del Riachuelo. Además, retiró 500 butacas del sector K para armar un nuevo codo con socios que podrán ver los partidos de pie. Según afirmó Pergolini, estas obras le permitirán al estadio albergar 1.500 personas más.