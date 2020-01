Denuncian que torturaron a un joven de 26 años, detenido en la comisaría 42

Jonathan Fernández fue llevado por la Policía de la Provincia el sábado a la noche.Su padre asegura que lo golpearon. Durante el domingo no supieron nada de él.

La familia de Jonathan Nicolás Fernández pide que se investigue a fondo al personal de la comisaría 42 de la ciudad Tartagal. Denunciaron “torturas” contra el joven de 26 años que, la noche del sábado último, fue detenido por el personal de la Policía.

Según el relato de los familiares, a Jonathan lo interceptaron alrededor de las 20 efectivos de la Policía en la calle y se lo llevaron detenido a la comisaría 42. El alerta lo dio su novia, quien llamó al padre del joven. Aldo Fernández se trasladó de inmediato a la seccional y cuando llegó, según su relato, vio cómo un policía tenía a su hijo en un patio “colgado de las esposas mientras lo golpeaba con una toalla mojada”.

El padre del joven radicó la denuncia ante el Ministerio de Seguridad de la Nación y ante el Ministerio Público Fiscal. “Había una reja y pude ver cómo un policía grande le pegaba a mi hijo que estaba colgado de las manos, esposado”, relató en la denuncia ante Seguridad y ante el Ministerio Público.

En el relato, Fernández contó que a su hijo lo sacaron de la 42 en un móvil policíal alrededor de las 22 de esa misma noche. Desde ese momento y por casi 24 horas no tuvo más conocimiento de su paradero ni de su estado.

En tanto que la hermana de Jonathan dialogó con El Tribuno. “Fuimos a reclamar a la comisaría 42 y no nos quisieron decir qué hicieron con mi hermano. Mi papá vio que se lo llevaron en un móvil policial, pero no sabemos a dónde ni en qué estado. Sólo nos dijeron que tenemos que esperar hasta el lunes para hacer la denuncia en Fiscalía. Estamos desesperado y tenemos miedo por él”, dijo Pamela Fernández.

Durante toda la mañana del domingo, y hasta pasada la tarde, a la familia le dieron mensajes cambiados. Que “está en Villa Güemes”, que “está en la comisaría 45”; también hablaron de la Alcaidía de la Ciudad Judicial de Tartagal. Una en cada punta de la ciudad. Hubo mucha información cruzada y en el medio estaba la familia.

En todo el proceso hubo una firma médica legal que confirmaba el buen estado de salud de Jonathan Fernández.

Tomó intervención el Juzgado de Garantías 1 y el procedimiento lo hizo personal de Villa Güemes.

El secretarío de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Pedro García Castiella, actuó rápido y se comunicó con la familia y le prometió intervenir. El funcionario, que depende del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, se comunicó con el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Manuel Pulleiro, e inmediatamente activaron los mecanismos para saber el paradero de Fernández. Castiella dispuso acciones concretas para investigar a fondo el hecho y las eventuales responsabilidades que les pueda corresponder a la fuerza interviniente.



“No vamos a tolerar estas prácticas”

El secretario Pedro García Castiella actuó rápido y se comunicó con la familia de Jonathan, el joven de 26 años detenido en la ciudad de Tartagal en la noche del sábado. Su padre Aldo realizó una denuncia, en la misma noche, ante el Ministerio de Seguridad de la Nación por “torturas” y su hermana Pamela denunció la “desaparición” porque durante toda la jornada no lo pudieron ver. “Vamos a ir a fondo con las investigaciones del caso porque no vamos a tolerar estas prácticas por parte de la Policía. Estamos hablando de vejaciones y torturas. Pero también pido prudencia a la familia, los medios periodísticos y a la opinión pública para que las investigaciones sigan su curso y sean ellas las que determinen el caso. Ya hemos enviado a gente de Asuntos Internos y a abogados para que investiguen el caso”, dijo Castiella.

“Independientemente de la intervención de Asuntos Internos, conforme lo ya dispuesto por el Ministerio de Seguridad. Se pondrá también a disposición de la Justicia toda la colaboración e información necesaria para el esclarecimiento y verificación de los hechos denunciados. Además señaló que ya interviene la Oficina de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia, como todos los casos en los que un miembro de la institución es denunciado. Desde la Policía indicaron que las actuaciones internas posteriores dependen del resultado de la investigación”.



La versión policial

Pasado el mediodía de ayer, fuentes de la Policía confirmaron que una persona de 26 años fue demorada por estar “involucrada en un robo denunciado hace dos días en Villa Güemes, en el cual dos sujetos a punta de arma blanca interceptaron a un hombre y le sustrajeron la mochila”.

Informaron que un domo filmó a uno de estos sujetos, pasadas las 20.20 y lo demoraron. Tomó intervención el Juzgado de Garantías 1 que ordenó la detención así que el individuo está a disposición. “No presenta ninguna lesión. Fue examinado por una médica legal” dijeron.