Habrá más controles en la ciudad ante el incremento de salmonella

El subsecretario de Control Comercial de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, Jorge Guido, confirmó que se vienen más controles focalizados en los comercios capitalinos para la prevención de la salmonella.

"Podríamos llegar hasta el decomiso de productos por las características de la situación que estamos atravesando", alertó Guido.

Desde la Municipalidad de Salta se insistió en que, ante la proliferación de los casos por la contaminación con la bacteria salmonella, se endurecerán los controles.

La salmonella, o salmonelosis, es una enfermedad que puede trasmitirse por medio de los alimentos y causada por bacterias del género salmonella. La mayoría de las infecciones se contraen a través de comidas contaminadas. Autoridades sanitarias consideran que Salta tiene la particularidad de que sus habitantes no dimensionan el peligro de comer, y dar de comer a sus hijos, alimentos comprados en la calle. La enfermedad se da cuando las personas entran en contacto con las heces de animales o humanos infectados.

"La prolongación de casos ya preocupa y el aumento es inusitado", dijo el jefe del programa de Vigilancia Epidemiológica de la Provincia, Francisco García Campos.

Es por eso que ayer por la mañana se reunieron funcionarios de Provincia y del Municipio Capital en lo que denominaron una "mesa de gestión integrada" para comenzar a identificar en qué parte de la ciudad hay recurrencia de casos y definir puntos críticos.

Los funcionarios se reunieron en el Hospital Del Milagro. Su director, Juan José Esteban, puso énfasis en la necesidad de "adoptar medidas de control efectivo desde el ámbito municipal en locales de venta de alimentos en general y, en forma especial, a la venta callejera".

Ferias y puestos de comidas en la calle están en la mira de las áreas de Bromtalogía y podría haber definiciones el próximo viernes.

La de ayer fue la tercera reunión entre Ciudad y Provincia. En la cuarta, el viernes próximo, los funcionarios del Gobierno de Salta informarán a los del municipio sobre los lugares donde hay una recurrencia de casos notificados.

Según cifras de la Dirección de Epidemiología de la Provincia, hasta el viernes último hubo 187 notificaciones, sobre las cuales 44 son casos sospechosos y se esperan los resultados. Es decir que en la provincia hay 143 casos confirmados.

En ese sentido, García Campos informó que tiene estudios confirmados con evidencias sobre un alimento contaminado con la bacteria salmonella a partir de casos puntuales. Esa información es valiosa, secreta y se adelanta que irán "a fondo" con la cuestión.

La posibilidad de que los contagios se den a través del agua, en tanto, quedó fuera de discusión. "Las muestras de agua nos dieron negativas. Aunque se debe decir que las muestras que se estudian son recurrentes y permanentes", aclaró.

"Más allá de todos los estudios que hagamos, las campañas y las acciones, la verdadera prevención la deben hacer todos los vecinos, que es no comprar alimentos en la vía pública. Con estos calores todo tiende a descomponerse porque muy pocos aseguran que no se corte la cadena de frío y no tenemos control de la manipulación de los alimentos. Pedimos a la población ser extremos con la limpieza y lavar todo con agua. Esta bacteria se transmite de persona a persona, por mano y boca", concluyó García Campos.

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia pide a los medios de comunicación que colaboren con la campaña permanente por la limpieza y que los habitantes que cuiden los hábitos de higiene.

Reiteraron a la población la importancia de mantener de manera permanente pautas para la correcta manipulación de alimentos, a fin de evitar salmonelosis, que puede producirse por la ingesta de platos contaminados.

La salmonella es una bacteria que suele vivir en los intestinos de los animales y humanos y se libera a través de las heces. Por ello, se debe poner especial atención a la limpieza de los baños y la correcta higiene de manos, a fin de evitar la contaminación fecal y el circuito para el ingreso de la enfermedad conocido como ano-mano- boca.

Ferias y locales de venta callejera están en la mira

“El viernes estarán las definiciones sobre adónde saldremos con nuestros inspectores a controlar”, dijo Jorge Guido.

Desde el municipio le apuntan a la manipulación de alimentos. Lo que controlarán los agentes municipales será entonces los certificados de los cursos, pero además ya tienen pensadas modificaciones para el futuro próximo. Las ferias de los barrios y los puestos de la avenida San Martín pueden ser los puntos críticos. Nadie lo sabe hasta ahora y todos esperan los resultados del laboratorio.

El funcionario municipal admitió que hasta ahora, el curso sobre el tema para obtener una habilitación municipal constaba de 3 módulos. Con solo cursar el primero ya se obtenía un permiso para trabajar. Eso cambiará a partir de ahora.

Con el primer módulo solo se obtendrá un “permiso transitorio” y se deberá cursar el segundo módulo antes de los 30 días y el tercer también en la misma cantidad de días luego de finalizar el segundo módulo.

Síntomas

Los síntomas de la enfermedad son dolor abdominal, fiebre, diarrea y vómito.

En el caso de los mayores, si bien la situación es complicada, se logra sobrellevarla de mejor manera, mientras que en los niños se debe tener un mayor cuidado para evitar la deshidratación.

Los alimentos contaminados generalmente tienen un aspecto y un olor normal, por eso es importante saber cómo prevenir el contagio.



Carnes crudas con alimentos no cocidos, un riesgo

* Las carnes, pescados y productos de repostería deben estar refrigerados o congelados.

* Se debe evitar que las carnes crudas entren en contacto con otros alimentos no cocidos.

* Hay que descongelar carnes y pescados en recipientes cerrados dentro de la heladera.

* Toda preparación que lleve carne de vaca o de ave, debe ser bien cocida, evitando consumirla si tiene jugos rojos.

* No se deben comer alimentos elaborados que precisen refrigeración, pero estén expuestos a la venta a temperatura ambiente.

* Los huevos deben ser frescos y tener la cáscara limpia, desechando los que se encuentren rotos. No es conveniente lavarlos, ya que la humedad favorece la entrada de la bacteria.

* No se deben partir los huevos en el borde del recipiente donde se los va a batir. Si se va a separar la clara del huevo, hacerlo sin utilizar la cáscara para ese procedimiento. Hay que evitar comer huevos crudos o que no estén bien cocidos.

* Los mariscos comprados vivos deben ser bien cocinados.

* Para conservar comida en la heladera hay que usar recipientes herméticos. No se debe guardar comida a temperatura ambiente.

* Las mayonesas y salsas caseras deben consumirse de inmediato y no conservar los sobrantes más allá de 24 horas.

* Durante los viajes, hay que mantener los alimentos preparados en refrigerador portátil.

* Es fundamental lavarse las manos con jabón antes de cocinar y de comer, especialmente los niños y sobre todo luego de haber tocado perros, gatos u otros animales. Se deben mantener limpios los recipientes donde se preparan los alimentos.