Vecinos tomaron un centro de Salud en el norte, denuncian la fata de insumos médicos

Ante la falta de insumos médicos vecinos de la localidad de Los Blancos, en el departamento Rivadavia, tomaron el centro de Salud. Los habitantes de esa localidad señalaron que no cuentan con medicamentos, ni con una ambulancia para ser utilizada en casos de emergencia y que tampoco tiene algo tan básico como agua.



Sostienen que el Centro de Salud no tiene el suficiente personal para asistir la demanda y que cada vez que necesitan un traslado complejo hacia la localidad de Morillo no lo pueden realizar porque no cuentan con una ambulancia.

“El centro médico sale a pedir lavandina para hacer la limpieza, no tienen ni un ventilador con temperaturas por encima de los 40 grados y si quieren agua deben acarrearla desde alguna cisterna”, sostuvo un periodista en diálogo con Aries.

Sostienen que van a permanecer con la toma hasta que llegue la ministra de Salud y les de una solución al problema.