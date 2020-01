Terremoto de magnitud 7.7 entre Jamaica y Cuba sacude al Caribe

Un terremoto de magnitud 7.7 se registró este martes en el Caribe, haciéndose sentir en Cuba y Jamaica.

El Servicio Sismológico de Estados Unidos informó que el movimiento ocurrió a unas 77 millas del noroeste de Lucea, Jamaica. El sismo se registró a unas 6 millas de profundidad. Por el momento no hay reporte de daños y víctimas.

A M7.7 earthquake has occurred 125km NNW of Lucea, Jamaica https://t.co/G0WbobS0wF A link to the Did You Feel It Form can be found here: https://t.co/OfQkTR3zuC pic.twitter.com/A7vK0sYA4Z