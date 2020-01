Paulo Díaz: “El mejor equipo de Argentina”

Con sobrados argumentos, Paulo Díaz dijo lo que muchos piensan: River es el mejor equipo de Argentina.

“Es el que mejor juega y si logran mantener la regularidad vamos a ganar el campeonato”, sostuvo el defensor millonario, en la semana, previa del duelo contra Central Córdba de Santiago del Estero.

“Depende de nosotros y creo que si logramos esa regularidad podemos quedarnos con el título porque somos el equipo que mejor juega en la Argentina, estamos bien y ayuda que se mantenga el plantel y el grupo de trabajo”, agregó.

Además, sobre el nuevo sistema defensivo, opinó: “Seguramente nos benefició a los centrales porque hay más opciones y posibilidades y en lo personal conocía el sistema porque ya había jugado en varios equipos así y cada vez me voy sintiendo mejor con el correr de los partidos”.

“Nosotros sabemos que si somos regulares podemos ganar los seis partidos y lograr el título y nos vamos sintiendo mejor como equipo, no depende de lo que hagan los demás equipos, solo depende de nuestro juego”, insistió el defensor.

Por su parte, el zaguero paraguayo Robert Rojas habló en el mismo sentido que su compañero, en cuanto a la lucha por el torneo. “Sabemos que estamos punteros y que la Superliga es una cuenta pendiente y depende de nosotros ganarla, va a ser muy pareja y muy dura pero lo importante es que estamos bien y que tenemos la ilusión de lograrlo”, dijo Rojas.

El próximo rival del millonario será Central Córdoba, el mismo que lo enfrentó en la final de la Copa Argentina y está dirigido por Gustavo Coleoni.

El DT de Central Córdoba fue quien se refirió al partido que disputarán el domingo, a las 17.35, en el Monumental.

“Queremos estar a la altura ante River. Vamos a trabajar mucho y darle más capacidad al equipo para lograr un buen resultado ante el mejor equipo de América”, afirmó Coleoni.

El DT de Central destacó que el equipo de Marcelo Gallardo mantiene “su esencia y un convencimiento claro”, más allá de los jugadores que integren la formación titular.

“Con River tenemos que ser contundentes, ya que ellos no erran. Hemos trabajado en la pretemporada para mantener la paciencia para estos partidos finales”, apuntó el DT del equipo santiagueño que lucha por mantenerse en la categoría.