Salta Basket va por otro triunfo en su fortaleza

Los infernales quieren seguir extendiendo su buena racha en el estadio Delmi, donde esta noche, a las 22, recibirán a Central Argentino Olímpico de Céres, por una nueva fecha de la Conferencia Norte.

El último domingo Salta Basket se quedó con un enorme triunfo ante el puntero Unión de Santa Fe, al que derrotó por 84 a 78, lo que le permitió recuperar la memoria tras su dos derrotas consecutivas en condición de visitante.

El triunfo frente al tatengue significó, además de volver a ganar, un plus anímico por tratarse de una victoria ante uno de los mejores equipos en la segunda división del básquet nacional.

Con la misma obligación de seguir sumando para mantenerse a la expectativa en la tabla de posiciones, el elenco dirigido por Esteban Gatti sabe que no puede confiarse ante un rival que viene de superar a Barrio Parque de local por 94 a 81.

Seguramente el juego de esta noche pasará por el aporte goleador de Mateo Bolívar, quien con 314 puntos es el máximo anotador infernal en esta Liga Argentina.

Los aportes de Cristian Schoppler, el capitán Santiago González y también del salteño Emilio Stucky vienen siendo fundamentales para el juego del equipo salteño.

Solamente dos derrotas en once partidos sufrió Salta Basket en lo que va de la temporada, y sin lugar a dudas que a todos los rivales que llegaron al Delmi les costó siempre tratar de doblegar a los infernales.

Será el primer enfrentamiento en este campeonato entre Salta Basket y Central de Céres, equipo al que volverá a enfrentar el 16 de marzo pero en Santa Fe.

Cabe destacar que luego de este encuentro Salta Basket deberá afrontar una gira de dos partidos en Córdoba, frente a Barrio Parque (lunes 3 de febrero) y luego en Santiago del Estero, donde se enfrentará con Independiente (miércoles 5 de febrero).

La invitación de esta noche también será para los amantes del básquet local, para que le den su total apoyo a los infernales.

Las entradas se venderán en las boleterías del estadio Delmi y el precio será: generales $100, un precio accesible para ver un buen espectáculo en la Liga Argentina.