VIDEO Un joven recibió una tremenda golpiza, lo dejaron tirado y desapareció

Un joven es intensamente buscado, luego de que se viralizara el video de una brutal golpiza de la cual fue víctima en la ciudad de Belle Vista, en Corrientes . En una escena similar a la que ocurrió en Villa Gesell, cuando un grupo de rugbiers pateó hasta la muerte a Fernando Báez Sosa, ahora ocurrió lo mismo en el norte argentino.

En este caso, las imágenes fueron grabadas en la localidad correntina de Bella Vista, en la zona conocida como La Playita. En ellas se ve a un hombre con bermudas blancas y sin remera golpear salvajemente a un joven sobre un barranco, hasta noquearlo de una patada en la cabeza. Luego, lo deja tirado y se escapa corriendo.

La víctima se llama Martín Ezequiel Viccini de 20 años, quien después de ser brutalmente golpeado desapareció. Por eso su familia pidió ayuda para encontrarlo. En el video también se ve a un hombre que intenta impedir la golpiza, pero es empujado por el agresor y cae al piso.

El chico que se ve en las imágenes, que está en una moto, es amigo de la víctima. Cuando intentó escapar se cayó y el atacante lo detuvo. Finalmente huyó y le avisó al papá de Martín lo que había pasado.

“El amigo de mi hijo me vino a avisar lo que había pasado y salí rápidamente a buscarlo. Pero cuando llegué ya no estaba en el lugar. Entonces le pregunto a un hombre si lo había visto y me dijo que lo habían llevado a un hospital. Fui hasta ahí, pero me dijeron que no tenían registro de ingreso de mi hijo. Entonces volví hasta el barranco donde lo golpearon y fui agredido. Me tiraron con botellas y me rompieron los vidrios de la camioneta”, detalló Andrés Viccini, padre de Martín, en diálogo con Todo Noticias.

Más tarde, al ver el video, el hombre descubrió que fue el agresor de su hijo quien le dijo que lo habían llevado a un hospital. Al no encontrarlo por ningún lado, fue hasta la comisaría e hizo la denuncia, pero hasta el momento Martín no aparece. “Ya no sé qué más hacer. La Fiscalía no hace nada y la policía no lo busca. Por mi cabeza pasan miles de cosas. Y el río está a apenas 50 metros de donde le pegaron. No quiero adelantarme a nada, pero no puedo dejar de pensar en eso”, concluyó angustiado el hombre.