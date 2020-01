Soldano le saca ventaja a Ábila

De manera sorpresiva, Franco Soldano aparece con más chances que Ramón Ábila de acompañar a Carlos Tevez y convertirse en el reemplazante del desgarrado Mauro Zárate en el ataque de Boca el próximo domingo, a las 21.45, frente a Talleres, en Córdoba.

Esta opción se desprendieron de los trabajos en espacios reducidos que realizó ayer el plantel boquense.

De esas tareas también tomó parte en ambos turnos el arquero Esteban Andrada, que se entrenó por primera vez con el plantel desde la lesión que sufrió el 15 de este mes, aunque de cualquier manera Marcos Díaz será el titular en el partido que el equipo xeneize afrontará en el estadio Mario Alberto Kempes.

De concretarse la inclusión de Soldano sería una verdadera sorpresa ya que en el arranque de ciclo de Miguel Ángel Russo, casi no tuvo participación. Y en el partido anterior, frente a Independiente, ni siquiera fue al banco de suplentes.

Otra de las posibles variantes que estudia el técnico del xeneize es poner al colombiano Sebastián Villa y adelantar a Eduardo Salvio para acompañar a Tevez.

En cuanto al suspendido Carlos Izquierdoz, su reemplazante en la zaga central xeneize será nuevamente el paraguayo Junior Alonso, que ya lo relevó a los 21 minutos del primer tiempo ante Independiente, cuando fue expulsado por doble amarilla el ex Lanús.

Por su parte, Andrada practicó una hora junto al resto de sus compañeros por la mañana y otra más estuvo en el gimnasio y en kinesiología, ya que el entrenador Miguel Ángel Russo no quiere apresurar el proceso de recuperación del arquero de la selección nacional.

Boca está tres puntos por debajo del líder River Plate en la Superliga, emparejado con Argentinos Juniors, y visitará a un Talleres que viene de caer goleado por 4 a 1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. El árbitro en el estadio Mario Alberto Kempes será Fernando Echenique.

El xeneize viajará el sábado en vuelo charter a Córdoba y retornará a Buenos Aires inmediatamente finalizado el cotejo.

Por otro lado, está previsto que hoy llegue el transfer de Dínamo, de Kiev, para habilitar al zaguero peruano Carlos Zambrano, que en principio llegará comprado al club ucraniano en 1.100.000 euros y firmará contrato por tres años.