El handball lo llevó de Orán a jugar en España

Mauricio Basualdo, el joven que inició su carrera en el club Juventud Antoniana Handball de Orán, acordó contrato para jugar la temporada 2020 en la Liga Asobal de Handball en el Club Balonmano Benidorm (Alicante). Es la liga más importante de España y una de las mejores del mundo.

El lateral derecho fue presentado en el club y desde la institución comunicaron a través de redes sociales que “el joven argentino estuvo representando a su selección, con un destacado papel, en el pasado Mundial Junior disputado en España en el verano de 2019. Sus 197 centímetros y 98 kilogramos lo hace un jugador muy potente, además es muy versátil y compagina tanto labores ofensivas como defensivas. Este pasado verano ya estuvo en la agenda del Ademar León, pero no llegó a fructificar”.

Basualdo compartirá equipo con el experimentado jugador de la Selección argentina de handball, Pablo Simonet y James Parker, otro integrante del combinado nacional. En medios españoles el oranense sostuvo: “Estoy muy ilusionado con esta oportunidad. Sé que la Liga Asobal es muy competitiva, pero espero adaptarme rápido y poder colaborar con el equipo. Me han hablado bien del club, y contar con Pablo Simonet y James Parker seguro que me facilitará las cosas”.

El oranense dio un gran paso en su carrera deportiva. Viene de una familia que encontró en el handball su lugar en el mundo. Sus hermanos están ligados al handball en distintos niveles.

Rodrigo “Chiqui” Basualdo fue entrenador en Orán y también dirigió a los seleccionados salteños de la disciplina, mientras que José Basualdo también inició su carrera en Juventud Antoniana de Orán, se fue a jugar a Buenos Aires e integró los seleccionado juveniles de beach handball. Allí jugó el mundial de la categoría en 2018 y también los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, donde ganó la medalla de bronce.

Antes de llegar al Benidorm Balonmano, Mauricio jugó en el Club Dorrego de Buenos Aires. Sus actuaciones fueron muy buenas al punto de ser convocado para integrar el seleccionado juvenil que disputó el último Mundial de la categoría en España.

Su nuevo presente en España le sigue abriendo las puertas para nuevos desafíos; jugar en una de las mejores ligas de handball del mundo le brindará una experiencia difícil de conseguir en Argentina. La Liga Asobal cuenta con 16 equipos en su máxima división y tiene al Barcelona como campeón y vigente y líder de la presente temporada.

Además jugar en Europa le podría permitir en un futuro ganarse un lugar en la Selección argentina de mayores, que este año tiene como mayor desafío los Juegos Olímpicos de Tokio. Sería otro paso histórico del oranense, pero primero buscará pisar firme en el Benidorm Balonmano.

Un club con apenas 24 años de vida

El club Benidorm Balonmano se funda oficialmente en 1996 en Alicante, pero la disciplina ya tenía actividad informal a fines de la década del 60 del siglo pasado. Un grupo de exjugadores, padres y aficionados al handball se hacen cargo del club en ese momento.

Recién en la temporada 2010/2011 el club comienza a lograr sus primeros éxitos. En cuatro temporada logró tres ascensos; primero llega a la Primera Nacional (mayo de 2011), después asciende a la división Honor de Plata (junio de 2013) y en mayo de 2014 hace realidad su sueño de llegar a la Liga Asobal.

El Benidorm Balonmano ocupa actualmente el puesto 12 de la Liga Asobal con 11 puntos producto de 5 triunfos, un empate y 9 derrotas en 15 partidos. El club de Alicante retomará la acción en la liga el próximo 9 de febrero enfrentando al Avia PG.

“Mauricio tiene un gran futuro”

Quien se refirió a la llegada de Mauricio Basualdo al Club Benidorm Balonmano fue el entrenador del plantel mayor Fernando Latorre. El técnico habló del futuro que tiene el oranense y cuando podría sumar sus primeros minutos en el handball español.

“Mauricio tiene un gran futuro, he podido ver muchos videos, y a pesar de su juventud, se que podrá aportarnos desde el lateral derecho. No sabemos si su transfer llegara a tiempo para la Copa del Rey, pero esperamos poder contar con él desde el primer momento”, señaló Latorre sobre la llegada del salteño.

El Club Benidorm ya ha superado dos rondas en la Copa del Rey. Debutó directamente en la segunda por su carácter de equipo de la liga mayor de España; allí venció al Club Handbol Bordils por 32 a 24. En la tercera eliminatoria dejó en el camino al BM Zamora por 31 a 29 y 31 a 27.

Hoy, a las 20.30 de España (16.30 de nuestro país), el Benidorm iniciará los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Liberbank Cantabria. El club donde ahora juega el salteño será local y en la revancha irá al Pabellón de la Albercia el próximo domingo; ese encuentro se disputará a las 8 de Argentina. En caso de que el Benidorm gane la serie, se enfrentará en semifinales al vencedor de la llave entre Atlético Valladolid vs. Anaitasuna.