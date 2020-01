El bono para privados y estatales se pagará en dos cuotas: $ 3.000 en febrero y $ 1.000 en marzo

El Gobierno oficializará esta tarde el aumento salarial que dispondrá por decreto para todos los empleados del sector privado y que alcanzará a los estatales de la administración pública nacional. Según aseguraron desde el entorno del presidente Alberto Fernández, el bono tendrá un piso de 4 mil pesos a pagarse en dos cuotas: $ 3.000 en febrero (correspondientes al sueldo de enero) y $ 1.000 en marzo (por febrero).

En la Casa Rosada señalan que la cifra, que será a cuenta de las paritarias de cada sector, pretende ser un marco de referencia, pero que de ninguna manera implica un “techo” para que luego se negocie en cada sector. El anuncio, estimaron las mismas fuentes, se hará esta tarde y será publicado en el Boletín Oficial de este sábado.

Los representantes sindicales esperaban un incremento entre los 6.000 y 9000 pesos, aunque desde el ámbito empresario proponían un aumento menor, dado el estrecho margen financiero que se atribuyen en la mayoría de los rubros del sector privado, en una economía que atraviesa dos años de recesión.

La Emergencia Económica habilita al Gobierno a ordenar que el sector privado otorgue aumentos mínimos, por supuesto, en el marco de diálogo con las cámaras empresarias, con las que se discute el monto del mismo.

En paralelo, en las últimas horas, en la Casa Rosada reconocieron que el problema de la inflación por ahora no tiene solución y apuestan a que las paritarias no se transformen en un problema adicional. "Hoy por hoy tenemos una inercia muy fuerte del proceso inflacionario y no tenemos muy buenas noticias para dar en esa línea", admitió ayer Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete.

FUENTE: CLARÍN - INFOBAE