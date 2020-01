Según el calendario oficial de feriados nacionales 2020, el día de Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que se conmemora el 17 de Junio se trasladará al lunes 15, es decir, dos días antes. Sería la primera vez que se cambie la fecha desde que constituyó el feriado nacional.

Al ser consultado sobre esta novedad, el presidente de la Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes, Francisco Aráoz, expresó: "Si bien está en la agenda nacional, sería ridículo pensar que en Salta se va a cambiar el feriado del 17 junio. De hecho la ley promulgada el 10 de junio de 2016 que sumó al calendario oficial el feriado del 17 de junio, fecha en la que se recuerda la muerte de Güemes ocurrida en el año 1821 está aprobada como que es un feriado inamovible"

Aráoz agregó que aunque el calendario oficial ya está publicado en el sitio web oficial del Gobierno nacional, desde octubre, "todavía el Gobierno de la Provincia no ha dicho absolutamente nada al respecto". "Pero bueno, será cuestión de hablarlo con el gobernador Gustavo Sáenz. Sería de un desconocimiento total aplicarlo así. El gobernador de Salta no va a caer en eso. Es ilógico pensarlo. Para los salteños el 17 de junio es inamovible. No hay forma de que se cambie", acentuó.

Hace casi tres meses que el calendario oficial fue dado a conocer. "Entiendo que es lo que dejó puesto el gobierno anterior y todavía no se ha tratado. Evidentemente habla de un desconocimiento total sobre lo que es Salta y lo que representa Güemes para el salteño, o sea, quien lo ha elaborado no ha pensado en que justamente Salta no lo va a tomar. Desde ya que no lo vamos a tomar", hizo hincapié Aráoz.

El presidente de la Agrupación señaló: "Se pretende enganchar este feriado con el lunes con el domingo 14 de junio pero se pierde el sentido. Si nosotros hablamos de conmemorar un héroe nacional en la fecha de su muerte, pensarlo turísticamente termina siendo una locura".

Héroe nacional

En agosto de 2006, a través de la sanción de una ley nacional, Güemes fue declarado héroe nacional. Se remarcó que fue el único general argentino muerto en acción de guerra el 17 de junio de 1821, en la histórica epopeya de la emancipación del continente americano.

En junio de 2016, se promulgó la ley que establece feriado nacional y día no laborable al 17 de junio.

"Hay que tener en cuenta que con la ley se busca justamente promocionar la figura del prócer y revalorizar la gesta güemesiana en la independentista. Creo que cambiar el feriado y darle una visión turística o de practicidad no es correcto porque tenemos que priorizar honrar el prócer y no salir de vacaciones", sostuvo Aráoz.

Señaló que nunca se movió este feriado antes. "Jamás en la historia se lo trasladó. Para los salteños hay dos fechas que no se van a poder cambiar nunca: una es el Milagro y la otra es la muerte de Martín Miguel de Güemes. Tenemos que tener en cuenta que Argentina tiene tres próceres padres de la Patria: San Martín, Güemes y Belgrano, por lo que sería es ridículo pensar que se pueden mover los días, las fechas de sus muertes. Creo que es un gran error", finalizó.

"Vamos a evaluar"

Desde el Gobierno provincial informaron que aún no han analizado el traslado del feriado. El ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada, respondió: "Observé que el 15 de junio fue planteado en el calendario oficial como un feriado nacional referente a Güemes. Nosotros todavía no hemos evaluado esta situación como Gobierno provincial pero si coincido con la postura de la Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes".

Y agregó: "Siempre el feriado aquí en Salta fue el 17 de junio. Toma una connotación especial obviamente siempre, sumado a que Güemes ha sido reconocido como héroe nacional. Ahora surge esta situación particular del cambio pero como Gobierno no hemos evaluado, pero lo haremos".

Los próximos feriados

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada, señaló que no hay un plazo legal establecido para resolver si se aplicará o no el traslado del feriado de 17 de junio al 15 de ese mes, por la muerte del General Martín Miguel de Güemes, que estipula el calendario nacional.

“Hay que tomar una decisión con anticipación a esa fecha. Todavía estamos bastante lejos. Tampoco hay una mecánica preestablecida para la decisión pero claramente hay que hacerlo por consenso. Hablaremos con los legisladores, como lo venimos haciendo, entendiendo que quien gobierna no es únicamente el gobernador y sus ministros sino también el Poder Legislativo, entonces lo hablaremos, lo charlaremos y oportunamente tomaremos una decisión”, destacó Villada.

Faltan 50 días para el próximo feriado que es el 24 de febrero de 2020 por Carnaval. El día siguiente: el 25 también será feriado por el mismo motivo.

El 23 de marzo será feriado con fines turísticos y al día siguiente: el 24 se conmemora el día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

En abril habrán dos feriados: 2 de Abril por el día del Veterano y Caídos en Malvinas, y el Viernes 10, Santo. Ese mes hay varios días no laborales.