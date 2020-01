Para jugar en el Martearena hay varios requisitos que cumplir

La Liga Salteña le mostró el cartel de “stop” a los dirigentes de Deportivo La Merced, quienes tienen la intención de mudar su localía al estadio Martearena cuando enfrenten a Juventud Antoniana en el Torneo Regional Amateur.

El club vallisto deberá cumplir varios requisitos impuestos por el ente regulador de fútbol local, si pretende hacer realidad su deseo de jugar en el mundialista.

“Hay tres aspectos a considerar, primero el reglamentario, si el partido se juega en la jurisdicción Salta, el único ente que puede autorizarlo es la Liga Salteña”, expresó Sergio Chibán, presidente de la Liga Salteña, en diálogo con El Tribuno.

A su vez, el titular de la Liga explicó: “El segundo aspecto es el económico, la Liga cobra el 10% a todos lo clubes, obviamente si le cobramos a nuestros equipos cae de maduro que lo haremos con todos lo que quieren jugar en Salta”.

“Supongamos que nos ponemos de acuerdo en lo económico, día y horario con el equipo de afuera, primero le preguntaré a Juventud si quiere jugar el partido en Salta, de ahí recién arrancaremos con los otros dos requisitos”, anticipó el mandatario.

Las autoridades de La Merced no tendrían ningún inconvenientes en cumplir las exigencia que demanda la Liga Salteña, pero “hay un inconveniente que sucedió en un partido de Olimpia Oriental y Central Norte, un problema económico en el que la Liga no cobró en monto que se había arreglado, quedó pendiente que nunca fue subsanado”, advirtió Chibán,

El dirigente de la Liga por último aclaró: “A pesar de todo esto no significan que no, si Juventud quiere, nos ponemos de acuerdo en lo económico y se soluciona lo anterior, es factible que se juegue en Salta”.