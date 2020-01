VIDEO Una pareja gay denuncia que fue expulsada de un balneario de Playa Grande

Una pareja gay denunció que fue discriminada y echada por besarse en un exclusivo balneario de Playa Grande, Mar del Plata. Gustavo Posati y Mariano Domínguez relataron el mal momento en las redes, hicieron la denuncia ante el Inadi y habrá una marcha al establecimiento el 18 de enero a las 14.

“El viernes 4 de enero fuimos a Ocean Club con Mariano, mi pareja, y con Sebastián, un amigo. Su papá es socio de la concesión privada que tiene el club en Playa Grande. Estuvimos todo el día tomando mate, escuchando música ... Es un lugar privado que tiene el Ocean Club que es bastante elitista, pero estuvimos súper tranquilos, realmente no pasó absolutamente nada fuera de lo común“, reveló Gustavo a SentidoG.

Pero los problemas empezaron al otro día, cuando intentaron ingresar de nuevo: “La gente de Ocean Club se comunicó con el padre de Sebastián y le dijeron que solamente podía ir él sin invitados porque el día anterior habíamos estado haciendo escenas gays y nos habíamos estado besando, lo cual no fue así. Nos habremos dado un beso, nos habremos dado la mano, pero nunca hubo una escena zarpada ni nos pusimos a chapar”.

En ese sentido, agregó: “No tenemos necesidad de ponernos a hacer ningún tipo de escena en la vía pública con mi pareja, vivimos juntos hace un año y medio. Y somos ambos adultos y súper responsables, no somos desubicados ni mucho menos”.

Luego reveló: “Quisimos entrar igual y nos pararon en la puerta y nos dijeron que no podíamos ingresar. Pedimos una explicación y nos dijeron que una señora se había quejado de que el día anterior nos habíamos estado besando y que no podíamos hacer eso porque era un lugar de familia. Nosotros respondimos que estamos casi casados y que también somos familia, que el concepto de familia ya no es más el de mamá y papá solamente. Nos dijeron igualmente que no, que no podíamos entrar”.

Finalmente Gustavo, Mariano y Sebastián pudieron entrar y pasar el día, pero denunciaron que luego el club decidió echar a su padre como socio.

La pareja realizó la denuncia. “Lo hablamos con una ONG de Mar del Plata, con el INADI y con gente del área de discriminación del gobierno de Mar de Plata”, contaron.