Inédita e histórica cláusula por violencia de género para Centurión

Vélez prácticamente cerró su primer refuerzo y fue, tal vez, el que más ruido hizo en el mercado de pases: Ricardo Centurión tiene todo acordado para unirse al plantel que comanda Gabriel Heinze y, al mismo tiempo, ser protagonista de un hecho único en el fútbol argentino: el club de Liniers tiene pensado ponerle una cláusula de comportamiento a raíz de los antecedentes que tiene, con una denuncia de su expareja por violencia.

Cabe señalar que el fortín creó la primera área de violencia de género en un club argentino en mayo del 2018 y desde ese espacio se impulsó un artículo en el vínculo del deportista de 26 años, que será un caso testigo para el fútbol nacional. La cláusula -su nombre aún no está definido- implicará que, en caso de que el jugador no se comporte acorde a los lineamientos del estatuto social del club y al protocolo de violencia de género, será sancionado con la rescisión del contrato.

La cláusula no solo se activará frente a hechos de violencia contra las mujeres, sino también frente a otras conductas sociales. Esto último, por ejemplo, hace referencia a la vez en que lo grabaron en estado de ebriedad intentando sobornar a un policía.

“Más allá de que no estamos de acuerdo con la contratación, no podemos no ponernos contentas por la consulta que nos hizo la comisión directiva. Nuestra postura es firme, pero sabemos que el fútbol es machista y que es un refuerzo importante para Vélez”, expresó en declaraciones brindadas al medio digital Infobae la abogada Paula Ojeda, quien está a cargo de esa oficina en Vélez.

Una vez que se haga oficial el acuerdo entre Vélez y Centurión, se conocerán los pormenores del apartado. “Pedimos una cláusula. Por eso es importante que nos hayan escuchado y tomado en cuenta lo propuesta por nosotras. Por primera vez en la historia habrá una cláusula así en un contrato”, agregó Ojeda, quien fue consultada por el presidente Sergio Rapisarda.

El futbolista se realizó la revisión médica durante las últimas horas de ayer, se acoplará al plantel en la Villa Olímpica y se especula con que hoy se llevará a cabo la firma del vínculo a préstamo por un año. Si bien su pase pertenece a Racing, durante la última temporada estuvo a préstamo en el Atlético San Luis de México.

Cabe recordar que Centurión fue denunciado por lesiones y amenazas en mayo de 2017 por Melisa Tozzi, y se le aplicó una orden de restricción.



“Queremos que se sienta jugador”

El mánager de Vélez, Pablo Cavallero, tiene la ilusión de que el volante Ricardo Centurión, protagonista de conductas antideportivas en otros clubes, se sienta jugador de fútbol con su incorporación al club.

“Tenemos la ilusión de que Centurión se sienta jugador de fútbol. Las personas tienen la posibilidad de equivocarse y dar vuelta la página. Detrás del jugador hay una gran persona. Buscamos que se ponga bien físicamente y le dé alegrías a los hinchas de Vélez”, manifestó el exarquero de la entidad de Liniers en diálogo con una señal de cable deportiva.

“Confiamos en que Centurión nos puede aportar mucho fútbol. Lo de Centurión surgió de la nada y cuando (Gabriel) Heinze me preguntó, me puse en campaña para traerlo”, reveló el mánager de Vélez, que mucho tuvo que ver en el desembarco de “Centu”.



En Lanús lamentan no tenerlo

El entrenador de Lanús, Luis Zubeldía, aseguró estar contento con la incorporación de Fernando Belluschi, al considerar que “es importante tener un jugador de su nivel”, pero no pudo ocultar su desilusión ni evitar referirse a Ricardo Centurión, quien eligió seguir su carrera en Vélez, pese a ser tentado por el granate.

“No sé qué habrá pasado (con Centurión), pero nos hubiese dado un salto de calidad si elegía a Lanús. Yo lo hice debutar en Primera División contra todos los pronósticos”, recordó el ex-DT de Racing, sacando “chapa” del descubrimiento del crack que este 2020 vestirá los colores del fortín de Liniers.

A su vez, el estratega granate adelantó que está cerca la incorporación del defensor Guillermo Burdisso, quien se recuperó de un problema cardíaco.

“Hablé con él y me pone muy contento que tenga ganas y principalmente que esté sano. Sabe que viene a pelearla”, remarcó Zubeldía, quien además pretende cuatro refuerzos como mínimo, a falta de Centurión.