Elba Rodas se defiende: "Acusarme de quemar documentos, es burdo"

Elba Rodas fue durante cuatro 4 años secretaria de Desarrollo Humano del municipio de Tartagal, dos años directora de Discapacidad y otros cuatro años concejal. Es considerada una de las dirigentes del norte que más conoce sobre acciones en beneficio de las comunidades postergadas. En el transcurso de la semana fue acusada por la actual directora de Desarrollo Humano del municipio y una de sus exsubalternas, Alejandra Henderson, de haber quemado documentación del área. "Es una actitud incalificable haberme acusado de quemar documentación y decir eso es no entender nada; la Secretaría de desarrollo humano trabajaba al menos mientras yo estuve al frente, junto al hospital Juan Domingo Perón, a la justicia y a los asesores de menores en caso de niños en situación de riesgo o de mujeres víctimas de violencia de género. Sumamos a ese trabajo conjunto a fundaciones y los pedidos que venían de la justicia ingresaban por mesa de entrada del municipio, luego pasaban por asesoría legal y recién llegaban a la secretaría y quien afirme que quemamos un solo expediente es porque no tiene ni idea cómo se trabaja en un organismo público a más que es faltarle el respeto a los profesionales -sicólogo, asistente social, nutricionista- que aún trabajan en la secretaría", explicó la actual concejal de Tartagal.

Rodas precisó que "ese trabajo coordinado lo hacíamos también con el gobierno de la provincia, con ministerios de asuntos indígenas, desarrollo social y primera infancia porque es la única forma en que se puede encarar un trabajo serio. Gracias a Dios en todos estos años en que fui responsable de un área tan sensible no tuvimos que contabilizar ni una mamá ni un bebé o niño de corta edad fallecido por enfermedades que son evitables o por hambre, con el componente que al encontrarse en Tartagal el hospital de referencia de los departamentos San Martín y Rivadavia se reciben a los enfermos de las zonas de mayor vulnerabilidad de toda la provincia de Salta, precisamente en el hospital Juan Domingo Perón".

Rodas lamentó que "no podamos seguir trabajando en forma coordinada porque los que estamos hace muchos años en esta tarea podemos sumar la experiencia que seguramente hemos adquirido con errores y con aciertos. Pero el área social demanda muchas horas de trabajo, mucha dedicación, sensibilidad social y un compromiso que va más allá del cargo que se ocupa".

"Por eso que se me acuse con una mentira tan burda no solo me molesta sino que me hace entender que como no hay capacidad suficiente para encarar un área tan sensible, prefieren echarle la culpa a la gestión anterior", remarcó.

Elba Rodas en diálogo con El Tribuno

Una operación mediática

Elba Rodas consideró que "todo se trató de una operación de prensa burda, pero los que me hicieron esa acusación como la prima del intendente Mimessi , Alejandra Henderson, tendrán que demostrar todo en la justicia porque el lunes voy a presentar la denuncia por todas estas falsedades. En esas cuestiones que hacen al plano personal no voy a dar mayor difusión porque considero que la justicia no necesita de cuestiones mediáticas para actuar. Lo más insólito -ejemplificó- es que las supuestas pruebas de que quemamos documentación, en lugar de estar debidamente resguardadas, estaban en un tacho de basura como se mostró en el canal de cable Video Tar. Pero más insólito aún es que la fecha de las hojas quemadas es del 10 de enero de 2020 como se aprecia claramente, un mes después que dejé esa función".

"Lo que han hecho es muy precario pero lo lamentable es que están distrayendo esfuerzos en lugar de ponerse a trabajar para evitar que se produzcan más muertes de niños inocentes. El trabajo que se ha hecho en estos años ha sido tan grande, de tanta apertura y coodinación con otros organismos que me llevan a decir que en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza no hay que inventar más nada. Hay que hacer las inversiones que los técnicos de cada área indiquen pero sobre todo se debe hacer en forma eficiente el trabajo de los diferentes actores sociales y los funcionarios deben respetar a agentes sanitarios, profesional médico o el que sea que trabaja con compromiso y seriedad en la lucha contra estos flagelos", enfatizó.