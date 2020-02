Salta Vóley no pudo con los formoseños

Salta Vóley no pudo en su primer partido de visitante anoche y cayó sin atenuantes por 3 a 0 frente a uno de los candidatos, Policial de Formosa.

El cuadro dirigido por Juan Ulloa jugó un discreto partido pero no pudo con el poderío formoseño que fue determinante a la hora de atacar y de defender.

El primer set lo perdió 25-15 sin poder hacer mucho en ese primer parcial. En el segundo set estuvo más parejo, Salta Vóley intentó ser el protagonista pero finalmente el cuadro formoseño se quedó con ese parcial por 25 a 21.

En el tercer set, ya con la supremacía formoseña, los salteños intentaron contrarrestar el juego del local pero no pudieron con la jerarquía de Policial que se terminó quedando con el parcial y el triunfo por 25 a 18.

Salta Vóley apostó a los valores locales para este Torneo Argentino de Clubes y si bien los resultados no están acompañando, más allá de la primera victoria en el debut, el plantel sigue sumando experiencia de cara a lo que viene.

El próximo encuentro del combinado salteño será esta noche, a las 21.30, cuando visite a Regatas de Corrientes, rival que quedó libre ayer y que suma dos puntos en la tabla de posiciones. En principio, Regatas es uno de los rivales más parejos con respecto al nivel de Salta Vóley que hoy buscará la victoria en tierras correntinas para recuperarse de la derrota en Formosa.