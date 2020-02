Un reto continental para la promesa del squash salteño

En el deporte hay que animarse a competir, a entrenar y a enfrentar todos los desafíos que se cruzan en el camino. Nicolás Sardi es salteño, tiene 10 años y posee esa pasión por el squash que los llevará a jugar por primera vez a nivel sudamericano el próximo fin de semana. “Pichón de crack” le dicen, frase que refleja lo bien que juega y lo que puede llegar a ganar si sigue animándose a superar nuevos desafíos.

Nico viajará el próximo jueves hacia Quito, Ecuador, donde se disputará el Campeonato Sudamericano de menores con la participación de más de 200 jugadores. Jugará representando a sus raíces salteñas integrando el plantel de 21 jugadores del equipo que designó la Asociación Argentina de Squash Rackets para representar al país.

En diciembre pasado surgió la posibilidad de que Nico juegue el Sudamericano en la categoría M-11; se comunicaron con su padre para evaluar la posibilidad de que su hijo sea parte del plantel y no hubo dudas al respecto. Para Sardi será su primera competencia fuera del país, con apenas dos años de carrera en el squash.

“Un día mi papá estaba jugando en el Jockey Club, yo lo acompañé y decidí agarrar la raqueta. Me gustó al instante el squash; al día siguiente mi papá tenía que volver a entrenar pero no pudo y le dije que yo iba a ir en su lugar. Al toque le agarré la mano al squash”, relató Nico sobre sus primeros pasos en la disciplina. Así comenzó a jugar guiado por el entrenador Mariano Figueroa, que sigue teniendo un papel fundamental en su crecimiento como jugador.

Nico jugará dos partidos por día en el torneo que se desarrollará en el club Ranchos de San Francisco de la capital ecuatoriana. Serán jornadas de intensa actividad hasta el 21 del corriente, en las que el salteño se medirá de igual a igual contra los mejores exponentes continentales buscando llegar a las instancias finales.

Su progreso en el squash ha sido muy rápido. Esta temporada jugará en la cuarta categoría a nivel local y ya desde el año pasado comenzó a competir contra mayores de 19 años. Con apenas una década de vida Nico ya se animó a romper esa barrera y con su prodigiosa técnica ha llegado a nivelar el juego contra oponentes de mayor envergadura.

“Al principio me daba un poco de miedo jugar con personas mucho mayores que yo, pero a pesar de que ellos le pegaban fuerte a la pelota yo con mi técnica podía nivelar el juego”, señaló Sardi. Un dato que describe el hecho de jugar contra personas que lo superan en edad es que en 2019 Nico jugó más torneos de mayores (6) que de menores (2).

Nico viajará a Ecuador con el objetivo de hacer un buen papel que le permita regresar con alguna medalla. Además, la experiencia que ganará le servirá para sumar valor y experiencia, y animarse a tomar los desafíos que lo lleven a cumplir sus sueños: “Llegar a primera y estar entre los cinco mejores jugadores de Salta”.

Deporte y también amistad

Nicolás dejó en claro que no solo juega por los resultados que pueda obtener entre los mayores y menores, sino también por las relaciones de amistad que se pueden desarrollar a través del squash a nivel local.

“Si tuviera que elegir una de las cosas que más me gusta del squash es la posibilidad de hacernos amigos con otros chicos”, expresó el joven jugador salteño.

Por ahora el grupo de menores que integra Nicolás establece nuevas bases de desarrollo en la Asociación Salteña de Squash Rackets. El número de jugadores de las categorías menores en Salta es inferior al de otras asociaciones, pero los resultados que puedan obtener Nico y sus compañeros podrían hacer que se sumen nuevos jugadores en el futuro.

“Si hay algún chico que no sabe qué deporte hacer yo lo incentivaría para que juegue al squash. Hay cosas muy lindas en este deporte”, agregó el jugador. A través de los entrenamientos y los torneos se pueden forjar esas amistades que pueden perdurar en el tiempo.

Ahora, en tiempo de vacaciones, Sardi emplea entre dos y tres horas diarias para entrenar. En tiempos de escuela divide bien el tiempo para que la pasión que tiene por el squash no le lleve a descuidar sus estudios. Así logra un equilibrio ideal para cumplir con sus desafíos dentro y fuera de la cancha.